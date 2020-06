Do Ameriky se mi teď moc nechce, přiznává calgarský brankář Rittich

Tento týden se vrací do Calgary, aby prošel povinnou karanténou, několika koranovirovými testy a od půlky července se s Flames připravil na rychlý restart sezony. Hned 24 týmů postoupilo do bojů o Stanley Cup, které se rozhoří ve dvou zámořských městech. Bude se hrát v rychlém sledu před prázdnými tribunami, což ale nejen Rittichovi nedává smysl. „Je to byznys, na zdraví hráčů se nebere zřetel,“ tvrdí 27letý brankář.