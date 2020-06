Z Calgary nás kontrolují přes video. Rittich se chystá také s lopatou

Když se v úterý ráno sešli v CZ LOKO Aréně zástupci města Jihlava a místní prvoligové Dukly, aby seznámili novináře s projektem stavby nové multifunkční haly, byl právě on zřejmě největším překvapením na tiskovce.

I David Rittich, sedmadvacetiletý jihlavský odchovanec a v současnosti brankář klubu NHL z Calgary, však svým názorem přispěl k přípravě architektonického návrhu Horácké multifunkční arény.

„Bavili jsme se spolu ještě před tím, než byla architektonická soutěž zahájena. A také od něj jsme mimo jiné čerpali informace, co si myslí, že by měla nová hala splňovat,“ uvedl manažer pro výstavbu arény a jihlavský radní David Beke.

„Protože může nabídnout zkušenosti z mezinárodního hokeje, z Ameriky, kde mají haly jiné parametry než u nás,“ pokračuje Beke. „Je vždy dobré slyšet z co nejvíce stran zpětnou vazbu, jestli to děláme dobře.“

Davide, můžete prozradit, jak jste se teď a tady ocitl?

Pan Ščerban (jednatel Dukly Jihlava) mě týden dva dozadu oslovil, jestli bych nebyl tak hodný a nepřišel na tiskovou konferenci k nové multifunkční hale. To samozřejmě neodmítnu. (usmívá se) Jsem odchovancem Dukly a něco jsem ve staré hale zažil. Takže jsem rád, že je to tak blízko tomu, že by nyní nová hala mohla stát.

Zatím je ale stále pouze v návrhu. Jak se vám líbí?

Jsem strašně spokojený. Mně se to fakt líbí. Už jen proto, že jsem dnes dostal vysvětlení spousty věcí. Třeba to, že hala ani původně neměla vypadat jako ježek. Ale v první moment, co jsem návrh viděl, mi to připomínalo novodobější jihlavský městský znak. Takže za mě fakt super.

Hokejista David Rittich, jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban a zástupce jihlavské primátorky David Beke (zleva) představili 9. června 2020 v Jihlavě studii nové Horácké multifunkční arény.

Prý jste do příprav měl co mluvit i vy. Co jste doporučil?

Když jsme se někdy loni s panem Bekem bavili, co by nová hala měla mít, tak jsem myslel spíš na ty kluky, kteří v ní budou hrát. Snažil jsem se, aby měli lepší zázemí, než jsme měli my. Samozřejmě je mi jasné, že s tím se v nové hale počítá, že to zázemí bude super. Ale na druhou stranu, oni si to zaslouží. Přece jen, odvádějí na ledě nějakou práci. A zázemí je potřeba. Určitě to pomůže nejen jim, ale i všem okolo. Třeba pro kustody a trenéry to také bude příjemnější.

Nová hala je koncipována do červena - barvy, kterou se architekti inspirovali třeba i v interiéru Národního divadla. K ní byste jako gólman Flames mohl mít poměrně blízko.

Kdyby to tady bylo černé, jak bylo v původním návrhu, tak by se mi to moc nelíbilo. Samozřejmě, už jen proto, že jsem gólman a ti na černém pozadí špatně vidí puk. Ale celkově: tmavé prostředí, které mají v NHL třeba Islanders, je takové nepříjemné, smutné. Když je stadion světlejší, je to lepší. A co více se hodí k jihlavské Dukle než právě červená? (usmívá se)

Vy máte za sebou podivnou sezonu. Tu v polovině března přerušila koronavirová pandemie, později byla ukončena základní část a nyní se čeká, jestli se rozjede play off. Jak to celé vnímáte?

Na jednu stranu je to docela blbé, samozřejmě. Hokej a život není úplně stoprocentní. Na druhou stranu si teď užívám, že aspoň můžu dělat na baráku. A trošku si i odpočinout. Už delší dobu ale také trochu trénuji, snažím se být připravený, protože nevíme, co se může stát.

Calgary by mělo čekat předkolo play off proti Winnipegu. Stále se ale neví, kdy začne a kde se vůbec bude hrát. Máte aspoň vy hráči lepší informace?

Víme asi to stejné jako všichni. Na tuhle otázku odpovídám, že je to taková varianta se spoustou nezodpovězených dotazů. Uvidíme.

Každopádně vy sám jste asi rozjel klasickou letní přípravu, nemýlím se?

Jo, doslova a do písmene. Už to není žádný udržovací trénink, už je to nová letní příprava. Teď jde jen o to, na co se chystám. Jestli na dohrání play off, nebo na novou sezonu. Každopádně Honza Dršata (trenér brankářů) zase předvádí dobrou práci. A já jsem s ním spokojený. Už spolu individuální letní přípravu děláme tři čtyři roky. Vím, co od něj čekat. A docela mi to vyhovuje.

Když jsme spolu mluvili loni v létě, bavili jsme se i o možnosti, že by pan Dršata za vámi v sezoně vyrazil také do Calgary. Došlo na to?

On se bál do letadla, asi aby mu nevypadaly vlasy, nevím. (směje se) Ne, samozřejmě přiletět chtěl. Plánoval to na konci sezony, co si tak vybavuji. Ale stala se ta situace s koronavirem, takže jsme to pak už nijak moc neřešili. Padlo to. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby za mnou přijel. Spoustu věcí bych mu tam dokázal zařídit, mohl by se pobavit s trenéry, koučem brankářů, což by pro něj asi bylo nejvíce směrodatné. Bylo by to fajn.

Vy jste se předčasně vrátil z Kanady. Jak vaši současnou přípravu sledují v Calgary? Jste s klubem v kontaktu?

Samozřejmě. Zjišťují, jaké máme plány, co děláme, jak trénujeme. Každý týden máme videokonferenci, kde jsme celý tým společně. Trenéři a manažer nám sdělí nové informace. V kontaktu jsme i s klukama, ale nikdo nic moc neví. I když už řekli, že nějaký formát bude. Platí, že je dost nevyřešených otázek.

Zmiňoval jste, že nečekané volno využíváte také k přestavbě domu.

Snažím se každý den trénovat a pak se věnovat baráku. U mě to zůstává stále stejné. Na prvním místě je hokej, připravit se na to, že by se sezona mohla rozjet, nebo začít znovu. Mám to ale smíchané. Nejdříve jdu do posilovny a pak makat na barák. Jsou to takové dvoufázovky.

Máte šikovné ruce, jste kutil, nebo raději necháváte rekonstrukci na profesionálech?

Nějaké věci si raději nechám udělat. Protože například instalaci bazénu dělat nebudu. Ale spoustu věcí okolo se snažím dělat sám. Je to taková posilovna: vezme se lopata, vykope se díra a tam se něco udělá. A pak se zase jede dál.