Dohrát play off v srpnu? NHL to ekonomicky potřebuje, tvrdí Rittich

Proč?

Protože ekonomická situace kvůli koronaviru není dobrá ani pro NHL. Krachujou menší i větší firmy, už teď kluby musí vyhazovat zaměstnance nebo alespoň snižovat platy. Play off je pro ligu důležité, protože může vrátit peníze majitelům klubů i hráčům.

Dovedete si představit, že byste hned po měsíci pauzy skočili do nové sezony?

Byl by to obrovský zásah, šli bychom do nové sezony vlastně rozehraní a připravení, byla by to úplná změna. Musíme počkat, co bude, jak se k tomu postaví vedení NHL, co vymyslí. Musíme s tím souhlasit i my hráči.

„Má to svůj rub a líc. Pozitivní by bylo, že budou všichni odpočatí a natrénovaní. Druhá věc ale je, že nebudou rozehraní.“

Connor McDavid prohlásil, že by to bylo nejlepší play off v historii. Souhlasíte?

Má to svůj rub a líc. Pozitivní by bylo, že budou všichni odpočatí a natrénovaní. Druhá věc ale je, že nebudou rozehraní.

Objevují se i hlasy, že by se mohlo hrát i bez diváků. Váš názor?

Chápu, že zdraví je základní věc, musíme zastavit virus, ale hokej se hraje pro diváky a hlavně pro děti, které nás hokejisty mají za vzory a vzhlíží k nám. Bez diváků by to bylo divné, asi bych si pak připadal jako kdysi v Benátkách nebo v Berouně, když jsem ještě chytal za Jihlavu.

Jak jste se vlastně dostal z Calgary domů?

Byl to blázinec. Měl jsem tehdy v Kanadě ještě rodiče a sehnat letenky byly nervy, protože nám zrušili nějaké lety. Všechno ještě komplikovalo, že jsme potřebovali převézt psa. Nakonec jsme přistáli 20. března ve Frankfurtu a odtamtud jeli domů půjčeným autem. Od té doby jsme měli nařízenou karanténu, která teď končí.

Nelezlo vám to na mozek?

Nám ne, protože máme postavený nový dům, takže jsme měli čas pracovat vevnitř a na zahradě, abychom si ho zvelebili. Předtím na to nebyl čas, jelikož nám ho stavební firma předala tři týdny před odletem do Kanady. Ještě jednu výhodu mi koronavirus paradoxně poskytl.

Jakou?

Pauza mi prospěla ze zdravotního hlediska, protože jsem měl nějaké problémy s loktem. Dostal jsem do něj injekci plazmy, měl jsem v něm natažené šlachy a nemohl nic dělat. Díky tomu už můžu s rukou cvičit a rehabilitovat, aby byla co nejdřív v pořádku. Začínám si shánět i další pomůcky na domácí tréninky, posilovat budu hlavně s vlastní vahou. Hlavně si ji teď musím udržet.

Máte s tím problémy?

To zase ne, ale radši se snažím jíst nízkokalorická jídla, když nemám pohyb, a tím pádem ani výdej. Chci si udržet svalovou hmotu a nepřibrat tuk. Vždycky je lepší zůstat na svém než to pak dohánět.

To by nebylo rozumné, když jste si v Calgary vydobyl pozici jedničky. Věříte, že už natrvalo?

Hrozně těžká otázka, protože si člověk moc dobře uvědomuje, kolik brankářů za mnou čeká na šanci. Ale musím říct, že cítím důvěru od trenéra, generálního manažera i vedení. Jsem vděčný, že jsem si ji získal. Závisí na mně, jestli budu jedničkou i příští rok.

Jak moc si berete zodpovědnost?

Je to velká zodpovědnost. Cítíte věci jinak, než když jste dvojka. Jste ten, který má pomoct a dovést tým k úspěchu. Beru to hodně vážně, ale zase se to nesmí přehánět, aby to nebylo na úkor výkonů.

Vám osobně se dařilo, ale týmu tolik ne. Proč?

Sezona byla jako na houpačce, na ledě nám to neklapalo jako loni. Měli jsme určité problémy, které loni nebyly tolik vidět, protože jsme dávali víc gólů. Osobně jsem ale nasbíral strašně moc zkušeností. To, co jsem prožil, mi může jedině pomoct.

Máte ze sezony osobní zážitek, který stavíte nad všechno ostatní?

Konkrétní moment nemám, nejdůležitější pro mě je, že jsem cítil důvěru od spoluhráčů, kteří chtěli, abych za nimi chytal. Věřili mi. Dostal jsem se také na Utkání hvězd, což jsem si hrozně užil, a beru to jako odměnu za výkony, víc si ale vážím důvěry od kluků z týmu.

V předchozích sezonách jste si nemohl vynachválit vztah s brankářským kolegou Mikem Smithem. Jaké to je s Camem Talbotem?

Náš vztah funguje výborně. Měl jsem z té změny určité obavy, ale od českých kluků, kteří Talbota znají, jsem slyšel, že je to super člověk. Což se potvrdilo. Máme stejné povahy a já jsem rád, že mám takového parťáka. Byla to super volba a doufám, že spolu zůstaneme i v další sezoně.

„S Pavlem Francouzem si píšeme hodně už od mistrovství světa v Dánsku, kde se z nás stali kamarádi.“

Nemá Talbot ambice být jedničkou?

V tom podle mě nebyl problém. Dostával větší prostor teď, jak jsme se blížili k play off. Trenér říkal, že je potřeba, abych na něj byl odpočatější. Chápal jsem to, přesto jsem to blbě kousal, protože bych nejradši chytal pořád.

Se Smithem jste byli velcí kamarádi. Jste pořád v kontaktu?

Občas si napíšeme zprávu, ale už to není takové, jako když jsme byli spoluhráči. Napíšeme si, jak se máme, co rodina, jak jsme se cítili na ledě a tak. Rozhodně ale nevtipkujeme ohledně rivality s Edmontonem, kde teď chytá. Nemá cenu to hrotit.

A s českými gólmany v NHL v kontaktu jste?

S Pavlem Francouzem si píšeme hodně už od mistrovství světa v Dánsku, kde se z nás stali kamarádi. Byli jsme spolu i na večeři. S Petrem Mrázkem už moc v kontaktu nejsem, viděli jsme se jen jednou po zápase v Carolině. Přeju mu, aby se uzdravil po zranění. Oba kluci jsou vynikající gólmani.