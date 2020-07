Hlavně mír a hokej. NHL si vyměňuje ústupky s hráči, blízko je účast na OH

Nejen tato ujednání jsou obsahem nově prodloužené kolektivní smlouvy mezi ligou a hráčskými odbory. Aktualizace dohody byla jedním z klíčových podmínek nutných k dokončení sezony. Současná smlouva totiž měla vypršet v roce 2022 a vzhledem k situaci bylo nutné přijít rychle s dalším plánem.

Obvykle se domlouvání nové dohody mezi NHL a NHLPA podobalo malé válce. Není potřeba dlouze připomínat, že tvrdá jednání vedla v nedávné minulosti už ke třem výlukám, přičemž sezona 2004/05 byla kvůli nesouladu obou táborů škrtnuta úplně.

Ročník 2019/20 však nenarušily spory, ale nepředvídatelná pandemie. Obě jindy nemilosrdně soupeřící strany shodně touží ukončit hokejové ticho, které už i tak stálo (a ještě bude stát) spoustu peněz.

Jen v aktuální sezoně přesáhne výše ztráty miliardu dolarů, nemluvě o ročníku následujícím, kdy znovu hrozí absence diváků v arénách a s ní i další odliv financí. Proto bylo potřeba rychle dospět ke konsenzu, aby se mohl byznys znovu rozběhnout alespoň v hybridní podobě.

„Bylo by to vůbec poprvé, co uvidím mírumilovný a plynulý zrod nové kolektivní smlouvy mezi NHL a NHLPA,“ neskrýval překvapení zámořský analytik Jonathan Willis ze serveru The Athletic.

Zdá se, že na toto „poprvé“ skutečně dojde. Liga se už s asociací dohodla na rozsáhlém kompromisu, který se snaží skloubit spoustu citlivých finančních otázek s nenadálou situací. Společný návrh ještě musí schválit Rada guvernérů NHL, v níž zasedají majitelé všech klubů. Pokud ale nedojde k žádnému překvapení, mohlo by být už tento týden oficiálně posvěceno prodloužení kolektivní smlouvy do sezony 2025/26.

Řada z bodů nové smlouvy už prosákla do médií. NHL chtěla v řadě podmínek vyjít vstříc hráčům, a tak třeba svolila, že kdo se nebude chtít připojit ke svému týmu a odehrát letní play off v karanténě, nemusí.

Tato možnost přijde jistě vhod například českému obránci Romanu Polákovi, kterému běží poslední rok smlouvy s Dallasem, bek už však oznámil spolupráci s Vítkovicemi od sezony 2020/21.

Je samozřejmě otázkou, zda si dovolí odříct účast v klíčové fázi sezony i hráč, který má podepsanou smlouvu v NHL na další roky nebo touží v lize zůstat. Tato možnost je každopádně v dohodě zakotvena a zejména hokejisté s rodinami vyjádřili nevoli zůstat několik měsíců zavření v Edmontonu či Torontu, kde se vyřazovací boje odehrají.

Součástí dohody je i příslib účasti hráčů z NHL na následujících dvou olympijských turnajích. Po předloňské pauze v Pchjongčchangu by měly olympiády v Pekingu a Miláně v letech 2022 a 2026 znovu hostit to nejlepší ze světového hokeje. To se přitom dlouho zdálo jako nepravděpodobné, liga si však v rámci honu za kompromisem dovolila i tento ústupek.

Co za to? Kromě obnovení chodu NHL budou hokejisté v následujících letech přispívat vyšší procento do ligového fondu. Tzv. escrow je poplatek, který hráč odvádí na společný účet, sloužící k pokrytí případných ztrát ligy. V závislosti na hospodaření NHL se pak hráči vrátí odpovídající částka.

Maximální escrow byl pro sezonu 2019/20 původně vyměřen na 14 %. Podle nové dohody by v ročníku 2020/21 činil poměr až 20 %, pak jeden rok 14-18 %, následně 10 % a tři roky po sobě 6 %.

Poslední výplata hráčů z aktuální sezony (hokejisté v NHL jsou placeni jen za základní část) by měla navíc putovat na zmírnění ztrát majitelů klubů, jež činí zhruba 140 milionů dolarů.

Zároveň by měl v následujících sezonách mírně vzrůst minimální roční plat hráče (ze současných 700 tisíc dolarů na 800 tisíc v sezoně 2025/26). Platový strop (maximální výdaje klubu na výplaty hráčů v jedné sezoně) bude zafixován na 81,5 milionech dolarů do té doby, než se dá NHL finančně dokupy.

To jsou zřejmě nejvýznamnější body dohody z pohledu hráčů i fanoušků, které ukazují jediné - NHL je o penězích. Úsilí ligy a hráčských odborů ale zároveň naznačují, že stejně velká je touha znovu roztočit zamrzlý hokejový kolotoč.