Pastrňák už trénuje. Vrátí se dřív, je optimistický kouč Bostonu

Sportovec roku 2020 absolvoval 16. září artroskopickou operaci kyčle a jeho absence měla trvat pět měsíců. Rychle se však dal dohromady, během tréninkového kempu už samostatně mimo mužstvo začínal s bruslením.



„Jeho rekonvalescence jde vážně dobře, je v předstihu od původního termínu. Už bruslí naplno, takže se blíží jeho návrat. Kdy to bude? Vidím to tak, že tento týden bude nosit červený tréninkový dres pro hráče, kteří nesmí hrát kontaktně, a od příštího týdne se k mužstvu naplno připojí. Teprve potom uvidíme, jestli je připravený k zápasové zátěži,“ řekl kouč Boston Bruins Bruce Cassidy na klubovém webu.



Trenér Bostonu Bruce Cassidy (vpravo) s útočníkem Bradem Marchandem.

Trenér mluví opatrně, protože ještě potřebuje vědět, že hvězda týmu zvládne trénovat plný kontakt a osobní souboje, kterých je v současné NHL mnoho. „Pár takových cvičení musel vynechat, protože prostě nevíte, jak bude reagovat, ale zbytek jeho rehabilitace jde opravdu dobře,“ pochvaluje si kouč.

„Teď už je to o tom, jak se popasuje s kontaktní hrou a jestli mu bude dělat problémy. Každopádně to vypadá, že se stihne vrátit do hry ještě před původním termínem,“ dodal optimisticky.



Bostonu však chybí další Čech Ondřej Kaše, termín jeho návratu je zatím neznámý. Cassidy však věří, že také on se brzy vrátí. „Je to těžké říct, ale může to být stejné jako s Pastrňákem. Když všechno půjde dobře, uvidíme Ondřeje ve hře dřív,“ uzavřel.

Boston bez obou českých útočníků začal novou sezonu rozpačitě. Nejprve Bruins zvítězili na ledě New Jersey 3:2 v prodloužení. Stejnému soupeři poté podlehli v nastavení 1:2. Naposledy nestačili na New York Islanders, kterým podlehli 0:1.



Pastrňák vloni nastřílel 48 gólů a nasbíral 95 bodů v základní části NHL. V play off přidal dalších 10 bodů za tři góly a sedm nahrávek.