Pastrňákův návrat je blízko, hrát by mohl v sobotu ve Washingtonu

15:38

Uzdravený český hokejista David Pastrňák by mohl v NHL obléci dres Bostonu již v sobotním utkání na ledě Washingtonu. Čtyřiadvacetiletý útočník začal po rekonvalescenci navazující na operaci kyčle z poloviny září s plně kontaktním tréninkem a kouč Bruce Cassidy připustil jeho zařazení do sestavy již během nadcházejícího víkendu. Do hry by se tak vrátil o více než dva týdny dříve oproti původním odhadům.