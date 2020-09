Výjimečná, podivná, promarněná sezona. Pastrňákovi zmizel sen povýšit kariéru

Pastrňák tak gólem při pondělní porážce 2:3 v prodloužení s Tampou zakončil výjimečnou sezonu, která pro něj byla i výjimečně podivná.

Stěží byste v NHL vypátrali borce, který by mohl hořekovat nad dopady covidu víc než nejslavnější český hokejista současnosti.

Pandemie mu utnula nadějnou honbu za 50 góly a 100 body po základní části. Sice mu přihrála trofej pro nejlepší kanonýra NHL, ale sebrala mu emoce, bezprostřední radost, ale i drajv a formu.



„Rázem jsou všechny výhody a nevýhody smazány a to, o co jsme se snažili v základní části, je pryč,“ tušil Pastrňák, když v červnu počtvrté v řadě ovládl Zlatou hokejku, což před ním svedl pouze legendární Jágr.

A měl pravdu.

Přísné podmínky (a nejspíš i jeho nerozvážnost) ho po návratu do zámoří uvěznily do karantény, v níž bez řádného tréninku trčel dohromady 28 dní.

Během předlouhého čekání se vytratilo kouzlo rozverného smíška. A vlastně i celého Bostonu, který před přerušením soutěži kraloval.

Kuriózní zranění, ztráta gólmana, gólovější krajan

Bruins se v liduprázdné torontské aréně těžko rozjížděli. Postrádali nápad i energii, kterou tým pravidelně čerpal z baterie DP88. A když se přeci jen v play off nadechli k úspěšné jízdě, okolnosti Boston zase srazily.

Pastrňák si při gólové oslavě smolně přivodil drobné zranění, které ho vyřadilo na tři duely - a jen on sám ví, jak ho limitovalo dál. Větší pohromu představovalo, když luxusní hokejový žalář z rodinných důvodů dobrovolně opustila brankářská jednička Rask.

I proto proti Tampě zaostali.

Lightning v sérii disponovali spolehlivějším brankářem, preciznější obranou i lepšími speciálními formacemi. Ofenzivní hrozby navíc rozmístili do více útočných lajn.

Bostonského krále střelců také v interním českém minisouboji gólově předčil útočník Ondřej Palát, který povětšinou v Tampě plní roli poctivce.

Pozor, tohle není Pastrňákova obžaloba.

Byť se nepohyboval na špici statistik, v deseti startech zaznamenal velice slušnou bilanci 3+7. Když se objevil na ledě, byl nejpilnějším střelcem Bostonu. Po restartu urputně pálil (dohromady 40 střel), ale scházela mu lehkost či moment překvapení.

Nebyl úplně tím Pastrňákem z dlouhodobé části. Nebyl hlavní hvězdou týmu, což ilustrovaly i chvíle po bostonském vyřazení.

Stárnoucí bostonské jádro

Po zápasech rozšířeného play off usazují mediální pracovníci NHL před kamery největší týmové osobnosti nebo nejvýraznější postavy zápasu, které se zpovídají žurnalistům přes aplikaci Zoom. Pastrňák mezi nimi v pondělí chyběl, naopak zámořská média citovala Brada Marchanda, Zdena Cháru nebo Davida Krejčího.

Pro budoucnost Bruins (a tím pádem i pro tu Pastrňákovu) teď představují skloňovanější jména. Loňští finalisté Stanley Cupu a letošní vládci základní části spějí ke generační obměně.

Smlouva končí Chárovi i dalšímu důležitému zadákovi Krugovi. Za rok vyprší kontrakt brankářům Raskovi s Halákem. Nebo Davidu Krejčímu. „Konec nás zasáhl, pár klukům z jádra týmu zbývá už jen rok nebo dva,“ prohodil centr Krejčí. „A s pandemií nikdy nevíte, co se bude dít, takže to je o to smutnější.“

Smlouvy nemusí znamenat kruciální potíž, posunou se a budou kopírovat novou opožděnou sezonu. Jenže horší je to s věkem. Jen považte - Chárovi je teď 43 let, Bergeronovi 35, Krejčímu 34, brankářovi Halákovi 35 a Raskovi 33.

Přes třicet je i dvornímu kumpánovi Pastrňáka Marchandovi. Pokud Boston udrží současné jádro, starosti vlastně jen odsune na další posezonní období.

Mezi bostonské jistoty naopak patří a ještě pár let bude patřit Pastrňák, na kterého se smějí další plodné roky. Nepochybně se doma i v NHL bude dál ucházet o individuální trofeje. Celkově může pobýt v exkluzivní hokejové společnosti dekádu. Nebo klidně i déle.

Bude mít ještě spoustu času na pronikavý týmový úspěch, po kterém tak baží a čím dál častěji jej zmiňuje v rozhovorech. Jenže s Bostonem teď promarnil nemalou šanci v covidovém play off.

A teprve se ukáže, zda pro Pastrňáka a stárnoucí tým nepředstavovalo šanci poslední.