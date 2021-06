Columbus má nového kouče, na Tortorellu naváže dosavadní asistent Larsen

Hokejisty Columbusu povede v NHL od příští sezony trenér Brad Larsen. U týmu nahradí Johna Tortorellu, jenž po marném boji o postup do play off na lavičce po šesti letech skončil. Třiačtyřicetiletý bývalý útočník působil v klubu posledních sedm sezon jako asistent a nyní podepsal smlouvu do roku 2024. Oznámil to generální manažer Jarmo Kekalainen.