OBRAZEM: První šampionát v Česku v novém. Roach proměnil a Prahu zasáhl smutek

Poprvé od rozdělení federace se sjeli ti nejlepší hokejisté do Česka. Praha a Ostrava hostily světový šampionát v roce 2004. Turnaj, kvůli kterému vyrostla moderní Sazka arena, přilákal rekordní počet návštěvníků. Fanoušci českého hokeje na něj však nevzpomínají zrovna vesele. Proč? Připomeňte si ve fotkách devatenáct let staré mistrovství světa v dalším díle retroseriálu iDNES.cz 30 let Češi.