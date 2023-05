30 LET ČEŠI: Hadamczikova satisfakce a Irglova paráda. Zlaté stříbro z Rigy

A to jste věděli, že hokejové MS 2006 bylo posledním, na němž v případě remízy zápas končil? Tedy samozřejmě kromě vyřazovací fáze. Co by za to Rusové dali, kdyby se i tehdy hrála místo prodloužení třeba odveta. Zbyněk Irgl svou parádou soupeře z východu až zesměšnil a podceňovaný tým mířil dál. Další díl seriálu 30 let Češi vzpomíná na památné stříbro Hadamczikovy party z Rigy.