Pozor, přišli jsme z NHL! Jak Slováci provokovali a málem zaskočili Švýcary

Švýcaři totiž v prvních třech zápasech na šampionátu s papírově slabšími soupeři neinkasovali. Slovince porazili hravě 7:0, Nory 3:0 a Kazachstán 5:0. Proti Slovensku tak zažili nezvyklou situaci, kdy ještě ve 47. minutě hráli smírně.

Svěřencům kanadského kouče Craiga Ramyseyho se i přes jasnou střeleckou převahu soupeře zdařila druhá třetina, ve které se na favorita dotáhli.

Švýcarům hra Slováků nechutnala, opory se nesoustředili na zakončení, takový Kevin Fiala zkoušel prověřit Samuela Hlavaje hned třináctkrát. Velké množství pokusů však neskončilo mezi tyčemi a pokud ano, slovenský brankář puky bezpečně krotil.

Kevin Fiala neproměnil trestné střílení proti Samuelu Hlavajovi.

Herní křeč potvrdil Fiala také v nařízeném trestném střílení, kde jednoduchou střelou jen napálil beton gólmana.

„Poprvé jsme byli otestováni, jak jsme na tom emočně. Za stavu 2:0 jsme se měli uklidnit, místo toho jsme se však nechali rozhodit a vyprovokovat. Slováci nám vzdorovali a zápas ztížili,“ řekl trenér Patrick Fischer švýcarskému portálu Blick.

Největší „konfrontace“ se dopustil po druhém gólu Slováků Samuel Kňažko, který podpořil skórujícího Pavola Regenda v hlasité oslavě a na delší moment křičel do obličeje klečícímu Tanneru Richardovi.

Švýcaři hlasitě slaví gól před klečícím Tannerem Richardem.

Za nesportovní chování vyfasoval zasloužený dvouminutový trest.

„Bylo to ode mě stupidní. S Regendou jsme křičeli z plných plic. Potom přišly také nějaké nadávky. Stál u mě český rozhodčí a vysvětlil mi, že jsem to už přehnal,“ mrzelo Kňažka po zápase v rozhovoru s novináři.

„Ale provokací bylo méně než proti Kanaďanům. Ti to mají v krvi. Švýcaři byli víc nepříjemní na ledě. Byli dotíraví a taky mluvili o tom, že přišli z NHL a tak dále,“ upřesňoval slovenský obránce.

MS v hokeji 2023 servis iDNES.cz

Právě Kňažko nakonec stál u všech tří inkasovaných gólů při hře pět na pět, ještě jeden pak přidali Švýcaři půl minuty před koncem do prázdné branky.

„Přestože jsme byli ve hře o dobrý výsledek až do konce, byl to náš nejslabší výkon na turnaji. Měli jsme minimum šancí, málo jsme stříleli. Byli jsme připravení, že budeme muset víc bránit, ale v útoku nás nepustili skoro do ničeho,“ řekl útočník Viliam Čacho.

Slováci se shodli, že ve čtvrtek čelili doposud nejlepšímu týmu. Švýcaři si závěr zápasu s přehledem pohlídali, v poslední dvacetiminutovce dovolili Slovákům jen tři střely na branku a nedopustili ani tlak v posledních minutách.

„Cítíme frustraci. Nemáme body a teď je na nás, abychom začali vyhrávat,“ ví brankář Hlavaj.

Slovensko má za sebou zápasy se silnějšími soupeři, tři ze čtyř utkání prohrálo a na kontě má zatím čtyři body. I proto mu patří aktuálně nepostupová pátá příčka ve skupině B.

Už v pátek od 19.20 ho čeká duel s Kazachstánem, pak vyzve ještě Slovinsko a Norsko.