Černoch se zděsil: To je v pr... Dohrál, ale koleno bolí. Soupeře neviní

Koleno musí bolet, že?

Samozřejmě, že bolí. Doufám, že to bude v pohodě, ale uvidíme zítra. Viděl jsem, že se puk odrazil dopředu a chtěl jsem jet po něm. Na poslední chvíli jsem si všiml nohy (Rosandiče), bohužel už jsem se nestihl z pravé nohy odrazit, abych na ní nestál.

Co jste si pomyslel v první chvíli po zákroku?

Myslel jsem, že je to v pr... Člověk se lekne. A když už předtím měl nějaké zdravotní problémy, má strach. Zpočátku jsem měl špatný pocit, ale jsem rád, že jsem nakonec dohrál. Doufám, že to bude dobré.

Kdy jste si začal říkat, že byste přeci jen mohl utkání dokončit?

Nevěděl jsem, jestli na ni budu moct stoupnout, tak jsem radši počkal, co mi řekne doktor. Je to lepší. V kabině mi udělali testy na vazy a vypadalo to dobře. Nohu jsem zatížil a zjistili jsme, že nějak to fungovat může. Naštěstí už mám na koleni ortézu, ta mě možná zachránila.

Pro Mislava Rosandiče utkání po faulu na Jiřího Černocha skončilo.

Steven Ellis @SEllisHockey Jiri Cernoch just left for the changeroom after this hit with Mislav Rosandic.



Rosandic has been ejected. #IIHFWorlds https://t.co/zXKKdWWWj3 oblíbit odpovědět

Jak dlouho už ji nosíte?

Už pět let. Měl jsem ji mít jen chvíli, člověk se ale pak nerad zbavuje věcí, které má.

Nepřišli vám Slováci zejména v první třetině přemotivovaní? Zákrok Kocha na Chlapíka, který rozhodčí vůbec nepotrestali, se zdál být za hranou pravidel...

Na Chlápu to byl jednoznačný faul, úplná šílenost, určitě se to mělo pískat. V mém případě nevím. Nemyslím si, že to od Rosandiče bylo chtěné. Myslím, že kdyby mě netrefil, tak jsme z toho ujeli. Ani jsem ten zákrok ještě pořádně neviděl, jenom na malé obrazovce, kterou máme v kabině.