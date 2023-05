Mladíci volili Gotta nebo podivnost. Hokejisté dál slaví s Maxim Turbulenc

„Zavolejte stráže, zbláznilo se páže,“ rozeznělo se slušně zaplněnou Riga Arenou písnička od skupiny Maxim Turbulenc.

Ani v Lotyšsku se nemění české gólové oslavy.

V poslední době se stalo malicherné, ale vlastně vděčné a úsměvné téma z výběru „goal songu“, který zní po českých trefách na hokejových turnajích.

Například loni v létě juniorští reprezentanti slavili v Kanadě trefy s medovým hlasem Karla Gotta, který si notoval: Dám dělovou ránu. Bum! Bum! Bum!

Velký poprask způsobilo dubnové mistrovství světa do 18 let, kde si mladí Češi na oslavu gólů vybrali píseň tuzemských influencerů s lehce perverzním textem, jenž z dívek dělá kynologickou terminologií laciné a prostomyslné fenky určené k pokrytí.

„Bejby chci tě hafo, bejby tak pojď na to. Ukazuje ass, já slintám jak pes, chci ji mít nahoře bez,“ zní ve skladbě Franka Wilda a Anny Hamannové. Reprezentační kouč do 18 let Jakub Petr pak song obhajoval: „Když dají kluci gól, tak ať jim zahraje, co si oni vyberou. Při výběru byly asi tři varianty a jednu jsem zasekl.“

Voráček se kvůli písni škorpil s Hrdinou

Reprezentační kolegové ze seniorského výběru si vybrali píseň, kterou preferovali už předchozí šampionáty.

Jen na mistrovství světa 2019 dunělo bratislavskou arénou skladba Hoja hou od Walda gang. Při loňské přípravě před bronzovým šampionátem po gólech hrála lidovka Vysoký jalovec. Nakonec ale ve Finsku stejně jako letos v Rize vítězí popěvek „Zbláznilo se páže.“

Nicméně i Maxim Turbulenc přezpívaná taškařice z filmu Ať žijí duchové vyvolala loni menší názorový rozkol i mezi uznávanými hokejisty.

Na Twitteru ji kritizoval vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina, který je založením rocker. Písničku ale obhajoval Jakub Voráček chytlavost songu: „Když by ti to zahráli v baru, když jsi pod parou, začneš tancovat i ty.“

Pokud bude v Rize vyhrávat často, reprezentantům to vadit. Bude to značit, že se jim na šampionátu daří.