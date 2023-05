Lépe kontrolujme emoce, žádá Jalonen. Naštval ho nesplněný slib rozhodčích

Vadil vám ostrý Kochův zákrok na Filipa Chlapíka z první třetiny, viďte?

Opakovaný záznam jsem neviděl, ale podle mého názoru se rozhodčí mají hned jet po takové situaci podívat na video. Filip na konci už nemohl ani hrát. Nemohl jsem ho využít a bude určitě chvíli mimo sestavu. Přitom je zvláštní, že ve čtvrtek jsme se o podobných momentech bavili na poradě s rozhodčími, že tohle zpětně budou prověřovat na videu. Ale neudělali to.

Po dalším tvrdém faulu Černocha už k videu zamířili.

A v tomto případě udělali správné rozhodnutí.

Nezalitoval jste, že jste s kolegy na soupisku zatím nenapsal Voženílka, jenž by se slovenské tvrdosti vyrovnal?

O takových věcech nemám čas přemýšlet. Musím se soustředit na naši práci.

Tomáš Kundrátek, Jakub Flek a Lukáš Sedlák slaví gól v oslabení proti Slovensku.

Čemu vlastně přičítáte tvrdost v úvodním zápase mistrovství světa?

Hráči se dost znají z české extraligy. Hrají v ní padesát zápasů. Takže možná i kvůli tomu bylo na ledě víc emocí. Ale my je musíme kontrolovat. Nemůžeme dělat zbytečné fauly.

Jak se vlastně rodila výhra 3:2?

Mám z ní dobrý pocit, i když začátek byl trochu divoký. V první třetině se stalo hodně věcí. Myslím si, že ve druhé jsme už hráli docela dobře, kontrolovali jsme hru. Možná Slováci byli o malinko lepší v první části, ale postupem času se mi líbilo, jak jsme hráli. Byl to dobrý zápas.

Zapadla do něj i hlučná atmosféra?

Byla skvělá! Bude to ještě lepší, až budeme hrát proti domácímu Lotyšsku. Ale fanoušci byli úžasní už teď.

Jak byste zhodnotil výkon brankáře Šimona Hrubce, jenž si při druhé slovenské trefě nešťastně zametl puk do vlastní brány?

Sám správně říkal, že se tohle stane jednou za život. On je navíc velmi zkušený brankář, co má za sebou dobrou kariéru. Poradí si s tím. Ukázal to i v zápase. Líbilo se mi, že udržel pozornost a vyhrál zápas.

Uvažujete o změnách před nedělním zápasem proti Kazachstánu?

Zatím nevíme. Zanalyzujeme si dnešní zápas, potom si sedneme a vybereme sestavu na neděli včetně brankáře. Teď si ještě trošku užijeme vítězství.