V nominaci hokejistů Francie na MS je útočník Texier z Columbusu

Dvaadvacetiletý Texier si v této sezoně NHL připsal v 36 zápasech 20 bodů za 11 branek a devět asistencí. Zkušenosti ze zámořské ligy má také o šest let starší bek Yohann Auvitu z IFK Helsinky, který sehrál za New Jersey a Edmonton 58 zápasů a zaznamenal 13 bodů za pět gólů a osm asistencí.

Sedmadvacetiletý Perret působí v české extralize už pět let, před příchodem do Mountfieldu byl dva roky v Pardubicích. O čtyři roky starší Claireaux začínal před třemi roky ve Zlíně, kam se přes Pardubice a Mladou Boleslav letos v lednu vrátil. Za Kloten, který postoupil do nejvyšší švýcarské soutěže, sehrál jen dva duely.

Už na jedenácté mistrovství světa se chystá čtyřiatřicetiletý útočník Sacha Treille z Grenoble, který hrál za Kladno, Spartu a Pardubice. Jeho o sedm let starší bratr Yorick, bývalý hráč Vítkovic, Sparty a Chomutova, je spolu s Reném Mattem asistentem kouče Bozona. Sacha Treille bude spolu s Perretem asistentem kapitána Damiena Fleuryho z Grenoble.

Pětapadesátiletý někdejší útočník Bozon, který je od roku 2008 členem Síně slávy IIHF, má v týmu i syny Tima a Kévina. Osmadvacetiletého Tima, který působí v Lausanne, draftoval v roce 2012 ve třetím kole na 64. místě Montreal, ale v NHL nehrál. O dva roky mladší Kévin působil také ve Švýcarsku v druhé nejvyšší soutěži ve Winterthuru a zahrál si i mezi elitou za Ajoie, kam pro další sezonu míří.

Kévina Bozona čeká první velká mezinárodní akce stejně jako gólmana Quentina Papillona z norského Grüneru, beky Romaina Baulta z Amiens, Enza Guebeye z Curychu, Vincenta Llorcu z Angers a útočníky Fabiena Colottiho z Gapu, Dylana Fabreho z Grenoble a Louise Boudona z Lake Superior State University z NCAA.

Francie sestoupila z elitní kategorie v roce 2019 v Košicích po 12 letech. Vede debutantů u toho ze současného kádru nebyl jen Auvitu. Minulé dva turnaje skupiny A divize I byly zrušeny kvůli pandemii koronaviru. Francouzi se dostali na šampionát ve Finsku spolu s Rakouskem jako náhrada za Rusko a Bělorusko, které byly vyloučeny kvůli válečné agresi na Ukrajině.

Francouzi v přípravě hráli se Švýcarskem doma (2:4) i venku (0:4), přivítali ve dvou duelech Lotyšsko (2:1 a 2:3, představili se na ledě Itálie (0:1) a Slovinska (0:2) a na Kaufland Cupu v Žilině se utkali s Norskem (2:1) a Slovenskem (0:2).

Do šampionátu vstoupí v pátek v 15:20 SELČ proti Slovákům. V dalších zápasech skupiny A v Helsinkách narazí na Kazachstán, Německo, Itálii, Dánsko, Švýcarsko a Kanadu.