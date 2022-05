Švédové berou šest mistrů světa, z NHL má zkušenost sedmnáct hráčů

Nově je v kádru útočník Carl Klingberg z týmu švýcarského šampiona Zugu, jeden ze šesti mistrů světa ve výběru trenéra Johana Garpenlöva.

S uzavřením kádru budou Švédové před sobotním vstupem do MS proti Rakousku vyčkávat. Až ve čtvrtek totiž skončí sedmým zápasem finále švédské ligy mezi Luleou a Färjestadem a také mohou čekat na posily z 1. kola play off NHL.

Z týmu, který absolvoval generálku ve Stockholmu, vypadli obránci Filip Roos ze Skelleftey, Jesper Pettersson z Linköpingu, Calle Själin z Leksandu a útočníci Fredrik Olofsson z Oskarshamnu a Jonatan Berggren za farmy Detroitu z Grand Rapids z AHL.

U triumfů v letech 2017 v Paříži a Kolíně nad Rýnem i o rok později v Kodani byl Ekman Larsson, který má ve sbírce i stříbro z OH 2014 v Soči. Na šampionátu ve Francii a Německu se podíleli na zisku zlata i útočníci Carl Klingberg a Joakim Nordström z CSKA Moskva, v Dánsku potom Hellberg, Gustafsson a Adam Larsson.

Debutovat na velké akci mohou brankáři Marcus Högberg z Linköpingu, Oscar Dansk ze Spartaku Moskva a útočníci Asplund, Bemström, Nils Aman s Oskarem Langem z Leksandu, Elmer Söderblom z Frölundy, Anton Bengtsson z Rögle, Linus Karlsson z Skelleftey a Joel Kellman z Växjö.

Na únorové olympiádě v Pekingu se představili Hellberg, obránci Christian Folin z Frölundy, Jonathan Pudas z Skelleftey, Henrik Tömmernes ze Ženevy a útočníci Nordström a Lucas Wallmark z CSKA Moskva, Max Friberg z Frölundy, Mathias Bromé z Davosu a Carl Klingberg. Na loňském MS v Rize, kde výběr poprvé v historii nepostoupil do čtvrtfinále, byli Pudas, Tömmernes, Friberg a Cral Klingberg.

Dahlin reprezentoval zatím jen na OH 2018 v Pchjongčchangu. Tam hrál ještě před vstupem do NHL, kde má dvaadvacetiletý talent za Sabres na kontě 277 utkání a 160 bodů (31+129).

Gustafsson sehrál přes 300 utkání za Chicago, Calgary, Philadelphii a Montreal a bývalý hráč New Jersey a Edmontonu Adam Larsson více než 700 duelů včetně play off. Největší zkušenosti má někdejší opora Phoenixu/Arizony Ekman Larsson s 848 duely v základní části a dalšími 25 v play off. Asplund nasbíral 137 startů za Buffalo a Bemström 122 za Columbus. Hellberg chytal v sezoně v KHL za Soči a do NHL se vydal po olympiádě. Za Detroit odchytal jediný zápas a na kontě má v nejlepší lize světa i čtyři duely za NY Rangers.

Zkušenosti z NHL má i dalších deset členů kádru. Na nejdelší dobu se usadil v NHL Nordström, který byl také v roce 2015 členem týmu Chicaga, jenž získal Stanley Cup, ale sehrál v play off jen tři zápasy a ve finále nenastoupil. Celkem i za Carolinu, Boston a Calgary sehrál v NHL 444 utkání a připsal si 75 bodů (32+43). Ve 46 duelech play off přidal tři góly a sedm asistencí.

Dalšími jsou Högberg (Ottawa), Dansk (Vegas), Folin (Minnesota, Los Angeles, Philadelphii a Montreal), bek Anton Lindholm z Dinama Minsk Colorado), Friberg (Anaheim), Kellman (San Jose), Bromé (Detroit), Carl Klingberg (Atlanta/Winnipeg) a Wallmark (Carolina, Florida a Chicago).

Tým kouče Garpenlöva, který se po šampionátu po třech letech v roli asistenta a další třech jako hlavní kouč s reprezentací rozloučí, sehrál přípravě deset utkání. Představil se dvakrát v Norsku (2:3 v prodloužení a 7:0) a doma proti Dánsku (6:1 a 3:2). Na Českých hrách ve Vídni a Ostravě se utkal s Rakouskem (1:0), Českem (3:9) a Finskem (2:0) a na Švédských hrách s Českem (1:2), Švýcarskem (3:2) a Finskem (4:3).

Na šampionátu Švédy čeká v sobotu jako první Rakousko od 11:20 SELČ a o den později od 19:20 souboj s Čechy. Poté ve skupině B v Tampere narazí na Velkou Británii, Finsko, USA, Norsko a Lotyšsko.