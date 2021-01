Hokejová federace není jednotná. Nyní vedou Slováci, nejlépe by zvládli MS sami

Abyste rozuměli: Lotyši byli schválení coby spolupořadatelé mistrovství společně s Běloruskem. Když rada 18. ledna Minsku odňala z bezpečnostních důvodů tuto roli, její český zástupce Petr Bříza v rozhovoru pro iDNES.cz prohlásil: „Lotyšsku pořadatelství zůstane každopádně.“

Takový byl v radě všeobecný názor, jenže ten se během týdne změnil - ve hře je nyní konání akce v jedné zemi. A to je v případě Rigy problém, protože disponuje pouze jednou halou. „S ohledem na koronavirovou situaci se to zdá lepší. Přesuny mezi jednotlivými zeměmi by mohly přinést potíže. To je důležitá otázka, kterou musíme vyřešit,“ řekl René Fasel, šéf IIHF.

Na lotyšském specializovaném webu Sportacentrs se už dokonce objevila informace, že Fasel prosazuje variantu uspořádat šampionát v Bratislavě, jelikož v Rize je nutné postavit druhou provizorní halu, ve které by mohl být na přelomu května a června problém s kvalitou ledu. Navíc je taková akce nejistá a narychlo.

Pro Bratislavu hovoří i další důležité aspekty. Zaprvé dokáže vytvořit dokonalou bublinu, jelikož tamní stadion je propojen s hotelem, kde by byly ubytované týmy. A zadruhé by tam turnaj vyšel finančně o dost levněji než v drahém Dánsku, což je třetí možná alternativa.

„Jsme v kontaktu se všemi a nevylučuji, že se šampionát nakonec bude skutečně hrát ve dvou zemích,“ pravil Fasel opatrně. Rada IIHF bude muset zvážit, zda by se to nakonec nevyplatilo i s ohledem k nutnosti platit Lotyšsku kompenzace, protože jako odsouhlasený organizátor mělo s přípravou výdaje. Připomeňme, že kompenzace musí federace platit už Bělorusku.

Dospět ke konečnému rozhodnutí očividně vyžaduje kompromis a zevrubnou analýzu všech pro a proti souvisejících nejen s financemi, ale také s koronavirovými omezeními. Jisté je jedno: IIHF si nemůže dovolit, aby se šampionát nekonal dva roky po sobě kvůli marketingovým smlouvám o televizních přenosech.

Treťjak: Nerozhoduje jen Fasel, ale také dalších 13 členů Rady IIHF

„Nikdo neví, co se bude dít v květnu a červnu. Proto musíme udělat všechno pro to, aby se turnaj mohl konat. A je jedno, jestli v jedné, nebo ve dvou zemích. Zásadní je bezpečnost,“ uvedl Vladislav Treťjak, šéf Ruské hokejové federace a zároveň člen Rady IIHF.



Vladislav Treťjak

Ten v rozhovoru pro agenturu Ria Novosti zdůraznil, že předchozí Faselova prohlášení nejsou nijak vypovídající. „Vyjádřil jen svůj osobní názor, ale rozhodovat bude rada, která má čtrnáct členů. A každý z nich má vlastní představy. Zatím padají různé návrhy,“ podotkl.

Kdy tedy padne konečný verdikt? Na další odklady už není mnoho času, proto už příští týden. Fasel k tomu říká: „Potřebujeme víc času, abychom vyhodnotili všechny detaily a technické problémy. Je možné, že rozhodneme už v pondělí, možná ale o pár dní později.“