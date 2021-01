Hokejové MS je naše historická šance, cítí Litva. Fasel její pomoc odmítl

Už minulý týden zástupce ministryně pro vzdělání, vědu a sport Linas Obcarskas uvedl, že Litva je připravená pomoci Lotyšsku s pořádáním hokejového mistrovství světa a ladí postoj společně s hokejovým svazem.

Sama ministryně Jurgita Šiugždinieneová pak pro rozhlasovou stanici LTR potvrdila, že vláda situaci diskutuje, analyzuje a že by země byla schopná hostit některá utkání základních skupin světového šampionátu.

Teď litevští představitelé svá slova doložili i konkrétními činy. „Zaslali jsme Lotyšsku a IIHF oficiální dopis,“ sdělila Šiugždinieneová.



V něm oba potenciální partnery ujistila, že země je schopna sehnat peníze a uspořádat MS v takové kvalitě, na kterou jsou fanoušci i hokejisté zvyklí. V jeho obsahu také stálo, že jakmile by IIHF rozhodla o přesunu do Litvy, vláda zajistí všechny přísné hygienické procedury potřebné ke splnění všech covidových protokolů.

„Lotyšsko hodnotí náš návrh velmi pozitivně a s mezinárodní federací nastal určitý pokrok,“ pochvalovala si Šiugždinieneová.

Naději cítila i litevská premiérka Ingrida Šimonyteová. „Máme infrastrukturu potřebnou pro turnaj na této úrovni. V sousedních zemích, jako jsou Lotyšsko a Litva, je v souvislosti s probíhající pandemií koronaviru uspořádání šampionátu pohodlnější. Máme zkušenosti,“ řekla agentuře TASS.



Litevská premiérka Ingrida Šimonyteová.

„Naše vlast nikdy nehostila hokejovou soutěž na takové úrovni a možnost pořádat mistrovství světa elitní skupiny je pro Litvu historickou šancí,“ dodala Šiugždinienová.



Litva měla doposud pouze zkušenosti s pořádáním světových šampionátů nižších divizí. Čtyřikrát byla hostitelem jedné ze skupin v letech 2004, 2009, 2014 a 2018.

Ovšem ač si IIHF cení snahy pomoct, bylo jasné, že dá nejspíš přednost prověřeným státům s dřívější dobrou diváckou odezvou, finanční stabilitou i osvědčenými organizačními schopnostmi.



Proto se zdá zbytečná všechna snaha narychlo sehnat peníze, připravit stadiony, zajistit veškerý komfort národním týmům i plány na vytvoření života v bublinách. Litevskou pomocnou ruku totiž odmítl sám prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel.

„Měli jsme videokonferenci s litevskou premiérkou. Jsem velmi vděčný litevské vládě za ochotu pomoci nám, ale už jsme jednali s Bratislavou, Dánskem a Rigou,“ řekl šéf světového hokeje.

„Dánsko a Slovensko mají dobré zkušenosti s organizací turnajů v letech 2018 a 2019. Velmi si vážím litevské nabídky, ale příliš mnoho kandidátů na pořádání turnaje v tomto případě nemá smysl,“ dodal.

Prezident IIHF René Fasel

Definitivně tak vyloučil možnost, že by se šampionát poprvé po několika dekádách uskutečnil mimo tradiční země.

V roce 1920 se hrál světový hokej v rámci letních olympijských her v belgických Antverpách. V letech 1931 a 1976 se účastníci MS sjeli do Polska. V roce 1966 zamířili hráči na šampionát do zatím nejexotičtější destinace - do Jugoslávie.

Už minulý týden člen rady IIHF Petr Bříza připustil, že jsou na stole pravděpodobně jen dvě varianty. Buď se rozhodne o spolupořadateli mezi Dánskem a Slovenskem, anebo je možné, že Lotyšsko nakonec uspořádá MS samostatně. Muselo by však postavit ještě druhý provizorní stadion.

Mezinárodní hokejová federace oznámí rozhodnutí v příštím týdnu. „Budeme mít jasno v úterý, nejpozději ve středu,“ dodal Fasel pro agenturu TASS.