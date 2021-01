Běloruský bojkot hokejového šampionátu? Fasel se bojí a pracuje na diplomacii

Co přesně by se mohlo stát, je nasnadě - ve hře je politická odveta, tedy běloruský bojkot šampionátu. „Snad k tomu nedojde,“ věří Fasel.

„Běloruský hokejový svaz by bojkot určitě nechtěl, ale když politika začne sehrávat čím dál větší úlohu, tak se podobné věci mohou stát. Bylo by to velmi špatné pro samotný sport a hokej.“

Běloruský organizační výbor MS se už proti odebrání pořadatelství mistrovství ohradil v úterý a označil tento krok Rady IIHF za bezdůvodný. Verdikt podle něj vytváří precedens. Šéf tamního svazu Dmitrij Baskov sice ujistil, že se národní tým turnaje zúčastní, to se však může změnit.

Absence Běloruska by přinesla komplikace a dále zvýšila celkové napětí. Fasel proto diplomaticky deklaroval, že nemá zájem na zhoršení vzájemných vztahů, a přislíbil, že Bělorusko bude šampionát v blízké budoucnosti hostit.

„Cítím se z celé situace špatně. Bělorusko je země s úžasnými hokejovými fanoušky. Bylo pro mě velice složité vysvětlit jim, že jsme neměli jinou možnost. Slíbil jsem jim, že jim budu pomáhat, aby šampionát v jejich zemi dříve nebo později byl,“ řekl Fasel.