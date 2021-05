Lotyšští hokejisté berou na MS čtyři hráče z české extraligy a gólmana z NHL

Čtyřiadvacetiletý Kivlenieks se představil v této sezoně v dresu Columbusu ve dvou zápasech a osm duelů odchytal na farmě v Clevelandu v AHL. Celkem má v NHL na kontě osm utkání za Blue Jackets s průměrem 3,09 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 89,9 procenta.

Ze zámoří dorazili také obránci Janis Jaks z Bakersfieldu v AHL a z Kristians Rubins z celku Toronto Marlies ze stejné soutěže, který má v NHL kontrakt s torontskými Maple Leafs.

Balinskis přišel do extraligy teprve loni, kdy do Litvínova zamířil z Dinama Riga a v klubu zůstane. Cibulskis posílil Severočechy také před touto sezonou po třech letech strávených v Hradci Králové. Od nové sezony se vrací do Dinama Riga.

Míří tam i Freibergs po čtyřech letech v extralize, v níž hrál tři roky ve Zlíně a v této sezoně nejdříve v Kometě Brno a od ledna za Oceláře. V Mladé Boleslavi bude pokračovat útočník Maris Bičevskis, který v extralize začínal před třemi roky v Hradci Králové.

Zpět do české nejvyšší soutěže míří střelec Roberts Bukarts, po sezoně strávené v Čerepovci a Dinamu Riga bude opět hájit barvy Vítkovic. Předtím hrál ve Zlíně, Třinci i za Spartu. V minulosti působili v extralize i zadák Arturs Kulda (Sparta) a útočníci Lauris Darzinš (Vsetín a Třinec), Andris Džerinš (Hradec Králové) a Rihards Bukarts (Zlín).

Kulda má na kontě i 15 utkání v NHL za Atlantu/Winnipeg. Útočník Kaspars Daugavinš z Podolsku dostal příležitost v nejlepší lize světa za Ottawu a Boston v 98 duelech včetně play off, Ronalds Keninš z Lausanne a další forvard Martinš Karsums z Krefeldu sehrál 24 utkání za Boston a Tampu Bay.

Šestatřicetiletý útočník Mikelis Redlihs, který odešel z Dinama Riga na konci ledna do lotyšské ligy do Olimpu Riga, je na mistrovství světa už potřinácté. O dva roky mladší bek Kristaps Sotnieks z Dinama Riga se chystá na dvanáctý šampionát. Poprvé se naopak představí forvard Renars Krastenbergs z Villachu.

Lotyši do šampionátu vstoupí v pátek od 19:15 proti Kanadě a v základní skupině B budou hrát také s Kazachstánem, Itálií, Spojenými státy americkými, Norskem, Finskem a Německem.