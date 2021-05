Švýcarsko má v nominaci čtyři posily z NHL, Ambühl vyrovná rekord MS

Z nejlepší ligy světa má kouč Patrick Fischer k dispozici jedničku draftu z roku 2017 Nica Hischiera z New Jersey, další útočníky Tima Meiera ze San Jose a Philippa Kurasheva z Chicaga a v obraně Hischierova klubového spoluhráče Jonase Siegenthalera.



Brankář Reto Berra z Fribourgu a obránce Raphael Diaz z Zugu mají stříbrné medaile ze světových šampionátů v letech 2013 a 2018. Vicemistrem světa se v roce 2013 stal i Ambühl, před třemi roky v Dánsku pak uspěli gólman Leonardo Genoni z Zugu, obránci Lukas Frick z Lausanne, Ramon Untersander z Bernu, Mirco Müller ze švédského Leksandu a útočníci Sven Andrighetto z Curychu, Enzo Corvi z Davosu, Grégory Hofmann z Zugu, Tristan Scherwey z Bernu, Noah Rod s Joëlem Verminem z Ženevy a Meier.

Ambühl, který se představil také na čtyřech olympijských hrách, rozšíří bilanci 107 utkání na MS a přeskočí druhého bývalého reprezentanta Československa Jiří Holíka (109 utkání) i třetího Alexandra Malceva, jenž hrál za Sovětský svaz. Německý rekordman Udo Kiessling se 119 zápasy zatím odolá.

Dvaadvacetiletý Hischier si zopakuje účast z minulého MS z roku 2019 v Bratislavě a Košicích. Vinou zranění sehrál v této sezoně NHL jen 20 utkání a připsal si 10 bodů za šest branek a čtyři asistence. Dohromady má na kontě v nejlepší lize světa 229 utkání a 145 bodů za 57 gólů a 88 přihrávek. V pěti duelech play off jednou skóroval.



O dva roky starší Meier, jenž reprezentoval na MS v roce 2018 v Dánsku, za pět let v NHL posbíral 188 bodů (88+100) z 316 duelů. V play off devítka draftu z roku 2015 přidala v 35 utkáních sedm branek a 13 nahrávek.

Jednadvacetiletý Kurashev, jenž se představil na šampionátu před dvěma roky na Slovensku, hrál premiérovou sezonu v NHL. V 52 utkáních zaznamenal 15 bodů za osm branek a sedm asistencí. O tři roky starší Siegenthaler přišel do New Jersey před měsícem z Washingtonu a v NHL dosud sehrál 104 duelů a nasbíral 13 bodů (2+11). V 11 utkáních play off nebodoval. Na mistrovství světa se představí poprvé.

Zkušenosti z NHL mají také Berra, Diaz a Andrighetto, Vermin a další útočník Christoph Bertschy z Lausanne. Berra odchytal 76 utkání za Calgary, Colorado, Floridu a Anaheim, Andrighetto má na kontě za Montreal a Colorado 227 utkání včetně play off. Diaz dostal v Montrealu, New York Rangers a Calgary příležitost ve 214 utkáních. Müller za San Jose a New Jersey sehrál 188 utkání, Vermin 24 utkání za Tampu Bay a Bertschy devět zápasů za Minnesotu.

Na první šampionát se chystají vedle Siegenthalera gólman Melvin Nyffeler z Rapperswilu-Jona, obránci Fabian Heldner z Lausanne, Janis Jérome Moser z Bielu, Santeri Alatalo s Tobiasem Geisserem a s útočníkem Dariem Simionem z Zugu a další forvard Killian Mottet z Fribourgu. Jednatřicetiletý Alatalo je rodákem z Tampere, v mládežnických kategoriích reprezentoval Finsko a nově hájí barvy Švýcarska.

Při posledním škrtu vypadli obránci Dominik Egli z Rapperswilu, Michael Fora z Ambri-Piotty a útočníci Alessio Bertaggia z Lugana a Samuel Walser z Fribourgu.

Švýcaři vstoupí do turnaje příští týden v sobotu od 19:15 SELČ proti české reprezentaci. V dalších duelech ve skupině A změří síly s Dánskem, Švédskem, Slovenskem, Ruskem, Běloruskem a Velkou Británií.