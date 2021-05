Na MS míří 28 mužů. Kdo jsou Pešánovi vyvolení pro lotyšské dobrodružství?

BRANKÁŘI



Šimon Hrubec, Omsk (KHL)

Sedm let zářil v Třinci a získal s ním titul. To samé se mu povedlo hned při debutu v KHL s Omskem, kde si sáhl na Gagarinův pohár. Po 28letém brankáři pokukují i kluby NHL. V play off se dostal do branky a tam zůstal díky úspěšnosti 95,3 %. Teď se chystá na své druhé mistrovství světa.



Roman Will, Čeljabinsk (KHL)

Zkušenosti má ze zámoří, po návratu do Česka získal dvě stříbrné extraligové medaile. Ve stabilního hráče reprezentace se vypracoval i díky angažmá ve švédském Rögle, ale hlavně díky působení v KHL. Ve 28 letech se poprvé podívá na šampionát.



Petr Kváča, Liberec (ELH)

Rodák z Brandýsa nad Labem poslední tři roky výkonnostně stoupá a pomalu roste pro NHL. Získal titul v první lize, stal se objevem loňské sezony v Třinci a letos v Liberci byl už jako jednička nejlepším extraligovým gólmanem s průměrem 2,07 gólu na zápas. V play off svá čísla ještě vylepšil. Teď se dočkal první pozvánky na MS.



OBRÁNCI

Filip Hronek, Detroit Red Wings (NHL)

Odchovanec Hradce Králové prošel všemi výběry mládežnických reprezentací, usadil se také v té nejprestižnější. Pro NHL dlouho dozrával na farmě v Grand Rapids, kde získal Calder Cup pro vítěze AHL. Teď je klíčovým bekem Detroitu i národního týmu. Koneckonců mu hokejový šampionát k pozici lídra v klubu pomohl. Hronek nyní zapíše už třetí účast.



Libor Hájek, NY Rangers (NHL)

Člen brněnské líhně talentů. Spolehlivý a tvořivý bek, jenž se v aktuálním ročníku konečně napevno prosadil do sestavy slavných Rangers. V dřívější cestě na MS 23letému zadákovi bránila zranění. Letos je zdravý a těší se na reprezentační debut mezi dospělými.



Andrej Šustr, Kunlun (KHL)

Bek narozený v Plzni už si prožil v hokeji vše. Do NHL si klestil cestu skrze systém amerických univerzitních soutěží, v nejlepší lize světa dlouho patřil mezi stabilní hráče Tampy. Když se nechytil v Anaheimu, odjel na exotické čínské angažmá do Číny. Za Česko už si zahrál na Světovém poháru 2016, na MS si ve 30 letech odbude premiéru.



David Sklenička, Jokerit (KHL)

Další plzeňský odchovanec. Už jako mladý nadějný hráč nastupoval v dresu tamního extraligového mužstva, s nímž jednou získal bronz. Po MS v roce 2018 se stěhoval za moře, v sestavě ikonického Montrealu se však neprosadil. Poslední dvě sezony nastupuje za slavný Jokerit Helsinky a je tam klíčovým bekem. Teď se 24letý hokejista chystá na své třetí mistrovství.



Libor Šulák, Oulu (Liiga/Fin.)

27 let, 189 cm a 97 kilo. Prototyp ofenzivně laděného obránce. Do velkého hokeje došel přes netradiční štaci ve Znojmě v rakouské EBEL lize. Kdysi zaujal skauty Detroitu, zahrál si i v Rusku. Poslední tři roky působí ve Finsku, kde se propracoval ke smlouvě v Kärpätu Oulu. V každé z posledních pěti sezon dal minimálně sedm gólů. I jeho čeká třetí MS.



Lukáš Klok, Rauma (Liiga/Fin.)

25letý vítkovický odchovanec platící za produktivního zadáka. Dlouhodobými dobrými výkony si v minulosti řekl o angažmá v KHL. Teď už dvě sezony válí za Lukko Rauma, letos tam slavil titul. K němu připojil i solidní bilanci 21 bodů ze 46 zápasů. V minulosti býval mládežnickým reprezentantem, ale s A-týmem pojede na šampionát poprvé.



Michal Moravčík, Tappara (Liiga/Fin.)

Plzeňská klidná síla, velmi dobrý obránce se solidní rozehrávkou. Ze západu Čech volil stejnou cestu jako Sklenička do Montrealu. Působil však převážně na farmě v Lavalu. Po krátkém návratu do Čech se upsal tamperskému klubu Tappara, kde patří mezi klíčové beky na přesilovce i oslabení. Proto si také vysloužil už třetí nominaci na vrcholnou akci národního týmu.



David Musil, Třinec (ELH)

Člen slavného hokejového klanu, dvojnásobný mistr české ligy s Třincem. Borec narozený v kanadském Calgary se čtyři sezony pokoušel probít nastálo do NHL, než se vrátil do svého druhého domova. Patří ke spolehlivým defenzivním hráčům. Děda Jaroslav Holík sedmkrát startoval na MS, stal se mistrem světa a pravidelně vozil domů medaile, táta František se na něm představil šestkrát a také se stal světovým šampionem. David si připíše druhou účast.



Ondřej Vitásek, Liberec (ELH)

Třicetiletý bek patřil k nenápadným postavám Liberce, s nímž má mistrovský titul. První velkou šanci v reprezentaci dostal pod koučem Vladimírem Růžičkou, odkud se katapultoval do zahraničí. Čtyři sezony působil v KHL, zkusil si kluby v Rusku i Lotyšsku, než se letos rozhodl, že si rok prodlouží o play off a to znovu v Liberci. Získal tam ligové stříbro. Zahrál si i na olympijských hrách, teď pojede na své druhé MS. Navíc symbolicky do Rigy, kde letos končil zahraniční angažmá.

ÚTOČNÍCI

Dominik Kubalík, Chicago Blackhawks (NHL)

Plzeňský odchovanec a jeden z předpokládaných lídrů mužstva. Velké jméno si udělal ve Švýcarsku. Tam se stal nejen nejlepším hráčem podle médií, ale získal i cenu pro nejužitečnějšího hráče. Vloni si vybojoval místo v NHL vedle majitelů Stanley Cupu Kanea a Toewse. Díky 30 gólům kandidoval na cenu pro nejlepšího nováčka. Letos ho zdobí bilance 17 gólů a 21 přihrávek v 56 zápasech. Na MS jede potřetí.



Filip Zadina, Detroit Red Wings (NHL)

Produkt pardubické hokejové školy, dynamický forvard se skvělým pohybem i bruslením. V Detroitu jej přeškolili z ryzího střelce na komplexního útočníka. Dříve zářil na mládežnických šampionátech, v kanadských juniorkách se prosadil do výběru nejlepších útočníků. Teď poprvé prožije atmosféru velkého MS.



Jakub Vrána, Detroit Red Wings (NHL)

Podobně jako kdysi Pastrňák volil cestu přes švédský systém výchovy hráčů. Z Linköpingu odešel za moře, ve Washingtonu se dokázal dostat mezi top šest útočníků, získal i Stanley Cup. V posledních třech sezonách dvakrát překonal hranici dvaceti nastřílených gólů, letos na ni jen o jeden zásah nedosáhl. Výborný bruslař, po výměně do Detroitu se jeho klubu play off netýkalo, a tak si zopakuje účast z MS v Bratislavě.



Filip Chytil, NY Rangers (NHL)

Zlínský odchovanec se poslední sezony natrvalo zabydlel v New York Rangers. Patří mezi dynamické hráče s velkou rychlostí na bruslích. Má cit pro perfektní přihrávku i zakončení. Letos šéfoval útoku s jedničkou posledního draftu do NHL Lafrenierem a někdejší dvojkou Finem Kakkem. V 21 letech se už potřetí stane členem sestavy pro MS.



Jan Kovář, Zug (NLA/Švýc.)

Jeden z elitních evropských centrů vůbec. Ačkoliv mu nebyla zatím NHL souzena, válel na kluzištích v KHL a letos předváděl svůj um ve Švýcarsku, kde získal titul. Získal tam nejvíce bodů v základní části i play off a v obou soutěžích posbíral navrch nejvíc asistencí a stal se také nejlepším útočníkem. 31letý hráč je ohromně zkušený, startoval i na olympiádě, na MS vyrazí posedmé a připadne mu role kapitána.



Jiří Sekáč, Omsk (KHL)

28letý forvard si vyzkoušel působení za mořem, kde postupně vystřídal dresy Montrealu, Anaheimu a Arizony. Své nejlepší roky prožívá v Rusku. Může se pochlubit ziskem Gagarinova poháru s Kazaní, čerstvě si jej potěžkal nad hlavou i coby hráč vítězného Omsku. Tam byl i díky velkým zkušenostem asistentem kapitána. Na MS se ovšem podívá teprve podruhé.



Robin Hanzl, Spartak (KHL)

Mistr české ligy s Litvínovem, dlouholetý reprezentant a specialista na nájezdy. Zahraniční část kariéry zahájil v Nižněkamsku, kde si díky 25 bodům v jediné sezoně a solidnímu příspěvku pro mužstvo vybojoval přestup na lepší adresu do moskevského Spartaku. Hráč s velkým přínosem pro mužstvo do útoku i do obrany vyrazí podruhé na šampionát.



Lukáš Radil, Spartak (KHL)

Vyslanec legendární pardubické „továrny“ na talenty a Hanzlův spoluhráč ze Spartaku Moskva. Zpátky do Ruska se 30letý křídelník vydal po dvouletém působení v San Jose Sharks, kde se učil od slavného útočníka Thorntona. A letos to bylo výrazně cítit. V 55 zápasech posbíral 19 gólů a 13 asistencí. Má za sebou účast na OH i mistrovství světa.

Jiří Smejkal, Tappara (Liiga/Fin.)

Čtyřiadvacetiletý borec si během kariéry vyzkoušel exotickou štaci v chorvatském Medveščaku Záhřeb, je to také bývalý sparťan. Získal stříbrnou medaili na MS do 18 let v roce 2014. Letos se prosadil po sestavy Tappara Tampere, kde hrál po boku dalších několika českých krajanů. V Rize ho čeká debut na MS.



Adam Musil, Liberec (ELH)

Bratr staršího a zkušenějšího reprezentačního obránce Davida. Letos se společně potkali ve finále české extraligy coby soupeři. Jako junior dlouho působil v zámořských soutěžích, kde býval nesmírně produktivní. Agilní útočník se proměnil v komplexnějšího hráče, letos nastřílel za Liberec 14 gólů a vysloužil si první pozvánku na mistrovství světa.



Radan Lenc, Liberec (ELH)

Další finalista extraligy a dlouhodobě jeden z pilířů evropského jádra reprezentace. Trenéři národního týmu na něj tradičně sází při skladbě mužstev pro akce Euro Hockey Tour. Vloni za Bílé Tygry posbíral 39 bodů, letos dokonce 41. Předpokládá se, že po sezoně si řekne o lepší angažmá v zahraničí. Na MS ještě nenastoupil, letos bude mít první možnost.



Matěj Blümel, Pardubice (ELH)

Výborný bruslař i technik a perspektivní hráč. Také syn známého extraligového sudího. Ve 20 letech zažije premiéru pod koučem Pešánem na velkém turnaji. Během sezony poctivě objížděl reprezentační akce, o nominaci si řekl výbornými výkony v Pardubicích, kde nastřádal 17 gólů a přidal 15 asistencí.



Tomáš Zohorna, Pardubice (ELH)

Reprezentační stálice a jedna z opor současného kádru. O nominaci 33letého forvarda nebylo pochyb. Může hrát na centru i na křídle. Vychovaly jej Pardubice, kam se letos nechal po šesti sezonách v Chabarovsku zlákat i díky očekávání přírůstku do rodiny. Letos zapíše už čtvrtou účast na MS.

Matěj Stránský, Třinec (ELH)/Davos (NLA,Švýc.)

Po návratu z Texasu a vítězství v AHL začal hledat nové výzvy v Evropě. Tři roky zkoušel štěstí v Rusku a Švédsku, než mu šanci nabídl Třinec. 27letý útočník s dělovou ránou se propracoval mezi opory mužstva. A také k trofeji pro nejlepšího extraligového střelce s 33 góly i šampiona extraligy. Díky tomu od příštího roku bude hrát za Davos. Na mistrovství světa ho přivítají poprvé.



Michael Špaček, Třinec (ELH)

Ve 24 letech stále perspektivní hokejista. Čtyři roky bojoval o příležitosti ve Winnipegu, až se rozhodl pro návrat do Evropy. Nejprve však zamířil zlepšovat své dovednosti do Tappara Tampere. Když se vracel do Česka, zvolil si Třinec místo mateřských Pardubic. Má výborné vidění, dobře rozdává puky a měl by patřit k pilířům české přesilovky. Multišampion Švédska i Evropy Frölunda jej proto najala pro příští sezonu. Na MS také debutuje.



Jakub Flek, K. Vary (ELH)

Největší překvapení Pešánova výběru. Osmadvacetiletý hráč je solidní zakončovatel, vyniká rychlostí i elegantním bruslením. V průměrnějším kádru extraligových Varů byl mezi nejlepšími, dobře se srovnal také s mezinárodní scénou během turnajů EHT. V klubu letos zaznamenal 35 bodů. Nikdy Česko nereprezentoval, teď ochutná poprvé krásu i krutost světového šampionátu.