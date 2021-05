Kubalík, Hronek, Vrána... Hokejisté mohou počítat s osmi posilami z NHL

Právě Chicago, Detroit, New York Rangers a San Jose už jsou ze hry o postup do Stanley Cupu (nebo mají minimální šanci). Český tým tak bohužel po Jakubu Voráčkovi a Davidu Pastrńákovi, kteří se omluvili z rodinných důvodů, nejspíš neposílí další hvězda Tomáš Hertl.

„Ze zdravotních důvodů se omluvil také Pavel Zacha a počítat nemůžeme ani se službami brankáře Lukáše Dostála. Měl sice zájem reprezentovat, ale klub ho bohužel neuvolnil,“ poznamenal Nedvěd s tím, že ve hře je naopak stále gólman Josef Kořenář ze San Jose.



Pokud jde o brankáře, tak trenérský štáb v čele s Filipem Pešánem letos nepočítá ani se službami Patrika Bartošáka, velkou šanci vybojovat si pozici jedničky má Šimon Hrubec, jenž minulý týden vyhrál s Omskem KHL a k národnímu týmu se připojí ve čtvrtek.

Mistrovství světa začíná za necelé tři týdny v pátek 21. května v lotyšské Rize a do dějiště turnaje odcestuje kompletní tým, který se kvůli složitým protiepidemiologickým opatřením nejspíš nebude dál rozšiřovat. Reprezentaci tedy posílí ze zámoří pouze borci, kteří se nedostanou do play off.

„Bohužel není reálné, aby tým posílil někdo po 1. kole play off,“ potvrdil Nedvěd. Teoreticky jsou posily „last minute“ možné, prakticky však kvůli šestidenní izolaci ne.

Pešán společně s asistenty Martinem Strakou a Jaroslavem Špačkem přesto mohou složit zajímavý výběr. Už tento týden by k němu kromě Hrubce měl připojit útočník Jiří Sekáč, další šampion z KHL. „Rád bych, aby zasáhl do přípravného dvojutkání se Slovenskem, které nás tento týden čeká,“ přeje si hlavní trenér.

Ten nevyloučil, že by se k národnímu týmu mohl připojit také Roman Červenka a obránci Moravčík a Klok. Ze hry je naopak kvůli zranění liberecký Michal Birner.

Jisté je, že na turnaj v Rize odcestuje 28 hráčů (3 brankáři, 10 obránců a 15 útočníků). Ještě předtím čeká mužstvo generálka, České hokejové hry, které se uskuteční od 12. do 15. května v pražské O2 areně. V dějišti šampionátu čeká všechny týmy život v bublině, kdy se hráči i realizační výběry budou pohybovat pouze na hotelu a v arénách.

Česko čeká v základní skupině A Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Velká Británie.