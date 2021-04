Utrpěli jsme vítězství díky Růžičkovi v brance, řekl Radil

„Němci hráli výborně; bruslili strašně moc, byli hodně silní na puku a přetlačili jsme je asi jen v brankářích. My jsme měli lepšího brankáře, který nás hodně podržel, díky čemuž jsme utrpěli vítězství,“ řekl Radil s úsměvem v on-line rozhovoru s novináři.



„Jinak to byl ale spíš urputný boj a bylo těžké se tam dostávat, Němci měli šance, kdy to mohli překlopit na svou stranu. Některé z nich byly obrovské šance, ale vždy se něco stalo a neproměnili je. Mohlo to také dopadnout úplně jinak,“ přiznal Radil.

Ve 32. minutě zvyšoval na 2:0 a připsal si tak nakonec i vítězný gól. Podruhé se trefil s přehledem v samém závěru, kdy zvýšil na 3:1 do prázdné branky Německa při risku bez gólmana.

„Měl jsem dvě střely za zápas, jsou z toho dva góly. Nakonec jsme i díky tomu závěru dali těch gólů dost a vyhráli, byť ta hra může vypadat hůř. Sám se ale cítím výborně. V lajně nám to funguje. S Hanzim (Robin Hanzl) se už nějakou dobu známe, s Tomasem (David Tomášek) jsme si také sedli,“ pochvaloval si Radil.

Přes zápasové zatížení měl tým za sebou těžký trénink. „To snad ani nemůžu komentovat,“ pousmál se Radil. „Já bych však Němce nepodceňoval. Oni hrají dobře. A vždycky hráli dobře. Jsou urputní, siloví, vždy se proti nim hraje těžko. Nebyli jsme v nejlepší fyzické fazoně, to určitě ne, ale já bych respektoval sílu soupeře,“ zdůraznil Radil.

Už v sobotu na sebe oba celky narazí na stejném místě znovu. Co by měli Češi zlepšit? „Myslím, že největší problém jsme měli v obranném pásmu, kdy jsme to místo rozehrávky řešili často s horkými hlavami. Spíš jsme to vyházeli, v tom bychom se mohli zlepšit. Je třeba držet ten systém, protože myslím, že když ho budeme dodržovat, budeme úspěšní. Bude to určitě znovu hodně těžké utkání, sotva je ale najednou jasně přehrajeme a porazíme je 7:0,“ odtušil Radil.