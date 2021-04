Hokejisty čeká odveta s Německem, šanci dostanou mladší hráči

Je mezi nimi i kapitán Tomáš Zohorna, který kvůli zranění nedohrál čtvrteční vítězný duel, ale v pondělí se má hlásit spolu s ostatními na startu dalšího týdne přípravy na mistrovství světa. V brance bude Roman Will. I sobotní zápas se odehraje v Norimberku a začne ve 13:30.

Německo - Česko neděle 13.30 online

„Chceme dát do hry ty mladší kluky, které jsme vzali s sebou. Ti starší dnes po tréninku odjeli domů, a to včetně Tomáše Zohorny, který odstoupil ze čtvrtečního utkání. Byl v práci fyzioterapeutů, cítil se lépe a v pondělí normálně přijede na sraz. Uvidíme, kam se to posune,“ řekl dnes asistent trenéra Jaroslav Špaček.



Trenéři v čele s Filipem Pešánem vzali v úvahu i únavu, která byla na týmu a jeho herním projevu ve čtvrtek patrná. „Přemýšleli jsme v té souvislosti o příštím týdnu, že bychom udělali už jen některé dny dva tréninky a jiné jen jeden, abychom připravili kluky na ty dva zápasy (se Slovenskem), co půjdou rychle po sobě,“ nastínil Špaček.

„Možná ubereme činky a podobně, ale včera i to cestování nebylo jednoduché, ten den byl hrozně dlouhý a možná se to na tom výkonu i trochu projevilo. Dnes jsme dali krátký trénink jen něco málo přes půl hodinky, zkusili jsme si přesilovky i oslabení a hru v obranném pásmu, kterou bychom chtěli zlepšit,“ přiblížil Špaček.

Právě v tomto ohledu by chtěli trenéři vidět nejvýraznější zlepšení. „Němci byli hodně důrazní, měli jsme trochu problém s jednoduchou rozehrávkou, dělali jsme na tom při tréninku, rozebrali jsme si vše u videa, abychom si ukázali chyby, které jsme udělali, zapracovali jsme na tom a uvidíme, jak se to zítra projeví,“ dodal Špaček.

Předpokládaná sestava Will (J. Růžička) - Galvas, Ščotka, Mašín, Gazda, Němeček, Šalda, D. Sklenička - Pour, Kodýtek, Flek - Červený, Š. Stránský, Tomášek - O. Beránek, O. Najman, P. Kousal - F. Suchý, Černoch, Blümel.

Neprozradil zatím, zda budou trenéři ihned po utkání selektovat kádr a pošlou některé hráče domů, jak tomu bylo po druhém souboji s Rakouskem v Jindřichově Hradci. „Mluvili jsme o tom, máme tam nějaké otazníky, ještě počkáme, jak se to celé vyvrbí, zda nás někteří hráči třeba překvapí a podobně. Uvidíme i podle toho zítřejšího zápasu. Ohledně dalších posil to necháváme otevřené, v pondělí bychom mohli vědět zase o něco víc,“ uvedl Špaček.



Ve čtvrtek se oba soupeři potkali poprvé od vzájemného klání na MS v Bratislavě před dvěma lety, kde Češi zvítězili 5:1. Podobný rozdíl ve skóre byl nakonec i v posledním utkání, při výhře 4:1 se ale Pešánův výběr prosadil dvakrát až v samém závěru při hře domácích bez gólmana. Se Slovenskem, které bude dalším soupeřem, se národní tým utká ve čtvrtek a v pátek 6. a 7. května.