Jandač hokejistům věří: Kritiku nečekejte. Přijde obrat, historie se na detaily neptá

Pořád si myslíte, že má národní tým na medaili?

Pořád věřím v obrat, to znamená v medaili. Dřív se brala za úspěch zlatá, dneska jakákoli. Pak se na vše špatné zapomene a já se snažím hledat pozitiva.

Jaká vidíte?

Cesta na letošním šampionátu je krkolomná, ale já si to samé zažil jako asistent v roce 2010 v Německu a vím, že se historie neptá, jestli jsme prohráli s Norskem a se Švýcarskem. Udělali jsme zlato, přitom jsme ve čtvrtfinále postoupili na penalty, v semifinále také - a to ještě Karel Rachůnek vyrovnával sedm vteřin před koncem. A proti Rusům jsme ve finále dali gól na začátku a pak jsme byli celý zápas na kolotoči.

Snažme se tedy být pozitivní. Na hráčích je letos vidět snaha, ale chybí jiskra. Nepřijde vám?

Jakmile budeme mít jistotu čtvrtfinále, tak to z nás může spadnout a postup mezi čtyři nejlepší by byl úspěch. Tam by se herní pohoda změnila. Už by na nás nebyl tlak postupu. Není to na juchání, všichni jsme čekali, že to bude hladší. Ale někdy i takový vývoj může mužstvo semknout.

Právě jako v Německu.

Tam jsme hráli poslední dva zápasy o bytí a nebytí a pak z toho byla zlatá a člověk ani pořádně nevěděl jak. Prostě se to sešlo, spadlo to z nás, protože jsme odvrátili velkou ostudu v podobě nepostupu do čtvrtfinále. Stejný balvan podle mě leží na týmu i letos. Není to úplně jednoduché.

Co vám na výkonech chybí hokejově?

Měli bychom dávat víc gólů. Na Dánech bylo vidět, že mají v nohách o zápas víc, předvedli víceméně jen urputnou defenzivu. Vepředu jen čekali na náhodný propad puku, což se za stavu 1:1 stalo a mohlo nás to poslat domů. Ale tak to v hokeji prostě je, když soupeři neodskočíte na větší rozdíl. Dostali jsme první gól a Dánové o to víc bojovali. I tak by bodové příspěvky měli přicházet od většího počtu hráčů.

Událost dne Každý den se děje něco významného. Portál iDNES.cz vybírá to nejzajímavější a ptá se přímo aktérů. Každý den nabízí rozhovor z míst, kde události ovlivňují svět kolem nás. V několika otázkách, jasně, stručně, výstižně.

Od koho konkrétně?

První lajna hraje celkem slušně, Kovář s Kubalíkem se starají o produktivitu a přidat by se měli další. Na gól se hráči nadřou.

Jakou hraje roli, že je mužstvo hodně mladé? Kouč Pešán říkal, že mu právě u mladých hráčů chybí černá práce.

Souhlasím. Týmová disciplína, zejména na turnajích, rozhoduje. Třeba jestli jde hráč včas vystřídat, tomu se musí podřídit i největší hvězdy. S přibývajícím časem se kumuluje únava a aby byla ve hře dynamika a rychlost, tak chce každý trenér udržet krátké střídání. Bez toho puk drží soupeř. Když se hráč na ledě uvaří, tak se z toho dostává další dvě střídání nebo klidně i celý zápas. Pak nad ním ztrácíte kontrolu. Víme, že je Zadina střelec, ale buď teda musí každý zápas dávat gól dva, nebo musí týmu pomoct jinak, protože mistrovství je o pár zápasech a je potřeba černá práce. Když tohle budou dělat všichni, tak se tým semkne a je úspěšný.

On řekl i Dominik Kubalík, že si hráči šli v první třetině jen zahrát.

Tak to je samozřejmě špatně. Jestli tohle vyleze i z hráče, tak už asi kontrolka bliká. Buď je to nakopne a proberou se, nebo to bude špatný. Já tam ale nejsem, nevím, sleduju to jen v televizi a vypínám si zvuk, protože se nechci nechávat ovlivňovat. Snažím se na to dívat svýma očima.

Zmínil jste Zadinu. Vidíte tam nezkušenost u dalších hráčů?

Úplně bych neřekl. Vždyť Chytil hraje třetí mistrovství, to už není úplně bažant. Je mladý, ale zkušenost z turnaje má. Kubalík taky, ale ten si svou roli splňuje. Je potřeba, aby bodově přispěli Zadina s Vránou. Jejich hra je postavená na produktivitě, ale mezihra chybí. Možná trenér mluvil o nich. Čtvrtá lajna si své plní a třetí... Stránský ještě nedal gól, tihle kluci by také mohli přispět.

Dominik Kubalík (vpravo) slaví se spoluhráči vítězství nad Dánskem.

Na druhou stranu není Česko jediným favoritem, který má na mistrovství nevalné výsledky. Čím to?

Divoké výsledky jsou, hlavně zkraje turnaje, kdy mají outsideři sily. Postupem času se ale ukazuje kvalita. O tom je play off. Letos ubyla síla Ameriky a Kanady, která na šampionáty posílala luxusní výběry. Tím pádem vám odpadnou dva soupeři, i když je nechci podceňovat - třeba se ještě proberou. Rozhodně proti nim máme ale větší šanci udělat výsledek, než když za ně hrál Crosby. Finsko je nevyzpytatelné, protože vyhrálo poslední mistrovství bez hvězd, připomínalo to náš úspěch v Německu.

Co Švédové?

Letos velké zklamání. Když jsme byli s Vláďou Vůjtkem v Moskvě 2016, tak Švédové vyhučeli ve čtvrtfinále. Nehráli dobře ani ve skupině. Měli spíš evropský výběr. Pak stavěli tři roky po sobě mužstvo z hráčů z NHL a vyhrávali zlato. A dneska je tam také nemají. To nám dává šanci. Hratelnost na turnaji je. Věřím, že když postoupíme do čtvrtfinále a narazíme na USA nebo Finsko, tak to z nás spadne a můžeme jít dál. A pak se děj vůle boží.