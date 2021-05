Chytrý nájezd? Zvláštní náhoda. Chytil se zajímal o náhradníka Dánů

Rozjel se, několikrát zamíchal s pukem, než udělal forhendový blafák. Ale vyhráno ještě neměl. Musel procedit kotouč přes širokou brankářskou hůl, která jako nouzové dánské řešení byla poslední překážkou na cestě za gólem.

„Viděl jsem, že je mladý, tak jsem si řekl, že ho zkusím vymíchat, a nakonec to vyšlo,“ ulevilo se útočníkovi Filipu Chytilovi.

Byl jste překvapený, že si do brány stoupl vysoký gólman Sogaard?

Byla to dneska zvláštní náhoda. Před zápasem jsem se poprvé během turnaje podíval, kdo je dneska náhradník, a viděl jsem, že chytá na farmě Ottawy a je mu dvacet. Chtěl jsem původně udělat něco jiného na Dahma. Naštěstí mám víc variant zakončení a vybral jsem si právě tohle. Věděl jsem, že je to mladý kluk a půjde na první naznačení dolů. Teď jsem jen rád, že to byl gól, který pomohl vyhrát zápas.

Český útočník Filip Chytil uniká dánskému hráči Jesperu Jensenovi.

Byl to velký tlak na střelce, když se proměnilo tolik nájezdů na obou stranách?

Důležité bylo, že Šimon Hrubec chytil první nájezd. Potom už tam padal jeden za druhým. Vypadalo to tentokrát trochu jako při fotbalových penaltách. Ale to tak bývá. Pozitivní je, že jsme proměnili všechny nájezdy, což se počítá.

Prý však nájezdy moc netrénujete. Kde se to bere?

Máme spoustu skvělých individualit a někdo je trénuje během sezony nebo dokonce i ve volném čase. Máme to v sobě. My do sebe potřebujeme dostat i další věci. Že tým je to hlavní, hrajeme za Českou republiku. A to si musíme uvědomit. Jestli chceme něco vyhrát, musíme hrát jako jeden tým. A já věřím, že vydřená výhra nám k tomu pomůže.

Jak se vám vůbec hraje pod takovým tlakem? Poslední zápas už musíte zvládat, jinak mužstvo nepostoupí do čtvrtfinále.

Právě proto tenhle sport děláme na profesionální úrovni. Byli jsme v té samé situaci stejně jako proti Švédům, kdy jsme to museli otočit ve třetí třetině a nakonec jsme vyhráli za tři body. Každý zápas si děláme takové malé play off a je super, že jsme Dány porazili. Je škoda, že ne za tři body, ale i taková výhra nás nakopne před utkáním se Slováky.

Proč vlastně bylo tak těžké projít přes Dány?

Věděli jsme, že hrají jeden na jednoho v obranném pásmu. Ale my máme jiný problém celý turnaj. Netlačíme se do brány a tam, kde to bolí a padají tam góly. Zbytečně si s pukem hrajeme po mantinelech. Musíme to do sebe dostat, máme poslední zápas ve skupině a není na co čekat.

Co čekáte od Slováků, kteří se na šampionátu prezentují v dobrém světle?

Mají za sebou kvalitní turnaj, jejich první lajna je hodně produktivní. Viděl jsem jejich zápasy, hrají vážně kvalitně. Musíme být produktivní, abychom si to nezhatili v následujících zápasech. Není to ovšem vůbec o Slovácích, ale hlavně o nás a dodržování systému. Máme lepší individuality než oni.

Turnaj jste začal na křídle a teď hrajete centra. Je to rozdíl?

Hrál jsem na křídle mou první sezonu v NHL, ale ta byla také jediná. Jinak jsem centr a cítím se na tom postu komfortně. Je fajn být tam zpátky, když na téhle pozici hraju celou sezonu. Můžu tam týmu dát víc než na křídle.