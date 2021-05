Ukázali jsme si, že to každý sám nezvládne. Musíme být lepší, velí Kubalík

Nakonec si v šatně mohl oddechnout, že české mužstvo získalo k bodu za remízu ještě druhý díky skvěle zvládnutým nájezdům.

„Není to nic příjemného. Už jsme v té situaci, kdy musíme vyhrát, byli a zvládli jsme ji. Třetí třetina byla nejlepší v zápase. Pořád si myslím, že můžeme hrát ještě jednodušší hokej a chodit víc do brány. Já jsem rád, že jsme to zvládli. Ale musíme se zlepšit,“ upozorňuje Kubalík.

Dominik Kubalík (v červeném) dává gól Dánsku.

Proč si tým tak moc komplikuje zápasy?

Neplníme od začátku plán a děláme si to zbytečně těžké. Už jsme také ukázali, že to umíme zahrát jinak. To jsme viděli i ve třetí třetině. Celý ten výkon nás jinak stojí dost sil. Samozřejmě jsme takhle začít nechtěli, ale je důležité, že se ukázala síla týmu.

Byl jste připravený jet poslední sérii nájezdů a cítil jste po vítězství úlevu?

Spadlo to z nás všechno dvakrát. Hlavně potom, co nám neuznali gól v prodloužení. Nájezdy bych asi nechal být, to by bylo hlavně na trenérovi.

Co jste si říkali v prodloužení po té neuznané brance?

Jedině to, že to zkusíme rozjet znova. Bylo jen na nás, jak to zahrajeme. Zbytečně moc jsme kombinovali a netlačili se do brány. Pořád ta stejná písnička. Mrzí nás, že nebyl konec už po té situaci. Viděl jsem to na videu, zvedl jsem dřív nohu a ofsajd to byl. Jsem rád, že jsme nakonec vyhráli.

Vy jste mohl rozhodnout už v normální hrací době i prodloužení. Jak pomůže sebevědomí tohle těžce vydřené vítězství?

Určitě nás nakopne. Ale zase jsme si dokázali, že to každý sám nezvládne. Musíme si pomáhat, hrát spolu poblíž. I když je pravda, že Dánové hráli výborně a spoustu střel zblokovali. Je potřeba v některých situacích víc a lépe střílet. I já jsem mohl být kolikrát chytřejší a řešit akce jinak. Ale když tam ty střely chodí, vždy z toho něco je. A to potřebujeme.

Spoléháte teď i na večerní výhru Rusů nad Švédy, která už by českému mužstvu zajistila postup ještě před úterním zápasem se Slovenskem?

Teď je to hodně o nás, na nic jiného se neohlížíme. V úterý nás čeká další zápas, který musíme zvládnout a dáme do něj všechno. Chceme se posouvat dál, zlepšit hru a přidat to, co nám chybí.