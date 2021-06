Vrána mě slovy o zlatu zneklidnil. Sebevědomí zprvu nechybělo, řekl Pešán

Těsně po čtvrtfinálovém zápase s Finskem jste mluvil o mediální masáži, která vás tlačila ke zlatu. Ale co sami hráči, jeli pro medaili?

Já to nemyslel v pejorativním smyslu. Spíš se hodilo říct, že šlo až o zbytečný tlak médií na to, že jsme horcí kandidáti na zlato. Já jsem hráče uklidňoval, nabádal, aby odhady nevnímali a nepřeceňovali. Bohužel, trochu tlaku na nás padlo a hned v prvním zápase nás vyléčil ruský gigant.

A ti hráči to tedy cítili jak?

Už z vyjádření některých z nich bylo patrné, že sebevědomí nám před turnajem nechybělo. Ale opravdu jsme se do něj snažili vstoupit maximálně pokorně.

Zneklidnilo vás, když Vrána mluvil o zlatu?

Musím říct, že mě to trošku zneklidnilo. Také jsem jasně řekl, že jde o názor Jakuba Vrány a ne realizačního týmu. Jasně, medaile je sen, kdybych naopak tvrdil, že se jedeme zachránit, byl bych na špatném místě.

Neměl byste ale hráče spíše podporovat v ambicích a vítězné mentalitě? Proč je srážet dolu?

Myslím, že jsem jim pomyslná křídla nestříhal. Jen jsem chtěl, aby věděli, že turnaj může začít, jak bohužel taky začal. Že se může stát, že před námi budou těžké momenty, ať na to jsou připravení. Že asi nevyhrajeme každý zápas a zlato nám nedonesou na hotel.

Vnímali jste během šampionátu, co o vás česká média psala, co si myslela veřejnost, fanoušci?

Hráče jsem nabádal, aby se vyvarovali sledování sociálních sítí. Ale samozřejmě jsme to vnímali, protože člověk dostává různé anonymní printscreeny v smskách. Neuniknete, takže jsme věděli všichni, jak nás český divák a hlavně média vnímají.

Pro vás osobně byl takhle velký turnaj první zkušeností. Zaskočilo vás na něm něco?

Šampionát byl úplně mimo mísu, takový typ turnaje podle mě nikdo nezažil. Skoro měsíc jsme žili v bublině. Ale já z ničeho nervózní ani zaskočený nebyl. Samozřejmě mediální tlak byl větší, než co znám z play off extraligy nebo šampionátu dvacítek, ale myslím, že po organizační stránce jsme byli připravení.

Znovu se zeptáme, bylo správné míchat takhle s útoky?

Kdyby nám šlapaly, tak s nimi určitě nemíchám. Ale nešla nám oslabení, musel jsem přidat defenzivní specialisty. Sestavu na Finsko bych zpětně neměnil.

Byl v týmu někdo, kdo si vzal slovo, když se turnaj přestal vyvíjet dobře?

Jednoznačně, klobouk dolu před Honzou Kovářem. Promluvili i Tomáš Zohorna a Filip Hronek. Zvali jsme i Radka Gudase a Kubu Voráčka, jenže ti odmítli. Kuba by asi našel lepší řeč s hráči z NHL, ale Honza Kovář plnil neskutečnou roli.

Nezůstali hráči z NHL za očekáváním?

Těžko hodnotit. Jsou to mladí kluci, kteří své týmy v NHL netáhnou jako lídři. Teprve se to učí. Musí se naučit vyhrávat, vzít na sebe zodpovědnost. V posledním zápase nám jejich produktivita určitě chyběla.

Budete s kolegy Špačkem a Strakou pokračovat?

Já chuť mám, ale s trenéry jsme se ještě nestihli pobavit. Myslím, že jsme odvedli kvalitní práci. Respektuju, že mistrovství je zklamání, ale je fajn mít dlouhodobější práci a hodnotit ne po roce, ale raději po dvou.