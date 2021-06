Turnaj na draka. Byla to bezmoc, smutnil gólman Hrubec

Tušil, že v tom zápase moc gólů nepadne. „Když na sebe narazí dvě stejné taktiky, je to o detailech a šťastných brankách,“ líčil Šimon Hrubec. Jediný gól nakonec pustil on. Nejspíš na něj reprezentační gólman nezapomene do konce života. Pakarinovu střelu z 33. minuty neudržel v lapačce, Innalovu vítěznou dorážku usnadnil Hronkův nedůraz. Česko - Finsko 0:1.