Zadina a Vrána mě hodně zklamali, tvrdí Ujčík. Jakou vinu dává Pešánovi?

„Mistrovství nevyšlo kvůli tomu, že v týmu bylo dost kluků, kteří neměli formu. Klíčové také bylo, že český tým nedokázal dávat góly,“ myslí si Ujčík.

Nepřijde vám, že se výsledky a výkony českého národního týmu postupně zhoršují, jak odchází starší hráči?

Nechci současné kluky zatratit. Kdybychom na tom byli tak špatně, tak neodehrajeme takové zápasy jako na Českých hrách. Tam se ukázalo, že umíme hrát pořád dobře. Když se mužstvo dobře poskládá, je chemie v lajnách, táhne se za jeden provaz a jde se nadoraz, tak šanci máme. Ale když se do toho přidá palice, protože vám to chvilku nejde, tak je zle. Dnešní doba a sociální sítě, to je zlo. Jestli to ti kluci sledujou, tak jim to akorát ubližuje. Naše generace tohle naštěstí neměla, nevnímali jsme názory pseudofanoušků, podle kterých je po prohře všechno na nic. Obdivuju jednu věc.

Jakou?

Že tam ti kluci vůbec jeli. Já bych na mistrovství za těchto schizofrenních podmínek nejel. Abych byl někde zavřený jako pokusný zvíře a nemohl k nikomu na pokoj nebo se jít projít, to bych prostě řekl, že mi to za to nestojí. Ať se na mě nikdo nezlobí.

Viktor Ujčík Nedávno oslavil 49. narozeniny, bývalý vynikající útočník a trojnásobný mistr světa. Poprvé slavil v roce 1996 ve Vídni, o rok později na šampionátu získal bronz a byl členem zlatých týmů i v letech 1999 a 2001. Úspěchy slavil i ve Finsku, kde v dresu Kärpätu Oulu získal dva tituly. V této sezoně coby kouč vedl Jihlavu, se kterou málem vybojoval postup do extraligy. Člen klubu hokejových kanonýrů zároveň dělá šéfa disciplinární komise.

Podmínky měli všichni stejné.

Ano, ale maličkosti se vám pospojují dohromady a když se nedaří ideálně, tak se v tom akorát užíráte a je to horší a horší.

Řeknete mi, jak je možné, že se za osm zápasů na mistrovství český tým vůbec neposunul?

Je to věc každého trenéra, ale podle mě měli hrát trošku jiní kluci.

Kteří?

Ti, co měli formu a kteří by pro tým byli daleko prospěšnější než jiní, kteří pořád v sestavě byli, a hráli tužku. Říkám to otevřeně.

Naznačujete, že byste udělat jinou nominaci?

To ne, mluvím o týmu, který tam byl. Trenér ho skládá s nějakou vizí, že každý hráč někam v sestavě patří. Ale jestli kluci, kteří mají být v prvních dvou lajnách, to v zápasech nepotvrzujou výkonem ani body, tak by potom měli dostat šanci ostatní.

Trenéři přece točili sestavou tak, že jim to bylo vytýkáno.

Trenérský štáb viděl, že mužstvo nefunguje, tak s tím chtěl něco udělat. Ale tým se skládá z několika lidí a někteří bohužel neměli optimální formu. Některým to zkrátka úplně nešlo.

Mluvíte o hráčích z NHL, kteří možná narušili fungující chemii týmu?

Nějaký standard si odvedl Hronek s Kubalíkem, který dokáže být platný jinak, i když mu to nelepí. Nevím, co přesně trápilo Kubu Vránu, jak ho zranění limitovalo. Jeho výkony a výkony Filipa Zadiny pro mě ale byly velkým zklamáním. To nemyslím nějak špatně, jen konstatuju, co jsem viděl. Tihle kluci bohužel nebyli schopní dát gól a ani nedokázali být pro tým prospěšní nějak jinak.

Takže je měl trenér Pešán odstavit?

Ono to pro něj není sranda, když si je na mistrovství vzal. Je to věc každého trenéra, co udělá, ale musí si s tím poradit.

Kapitán Kovář přiznal, že nebyl na ledě správným lídrem. Souhlasíte?

Všichni víme, že to nikdy nebyl žádný rychlík. Je to hokejista, který má neskutečný přehled, nevypustí jediný souboj, dává hře myšlenku. A když není rychlý, tak je závislý na spoluhráčích, které potřebuje, aby jim to mohl dát do jízdy a oni dokázali zakončit. Pak ta pětka bude bodová. Střídal se u něj Vrána se Zadinou a ani jeden nepřesvědčil body ani výkony. Pro Kováře to bylo také těžké.

Neztrácí Kovář s přibývajícím věkem na rychlosti ještě víc? Není to znát na nejvyšší úrovni?

Vždycky hrál v kvalitních ligách a pořád dokazuje, že na to má. Já bych ho přirovnal k fotbalistovi Pavlu Horváthovi. Když to v Plzni fungovalo a měl kolem sebe spoluhráče, kteří z něj byli schopni těžit a využít jeho potenciál, tak to prostě fungovalo. Není potřeba, aby byl každý rychlý. Je potřeba to poskládat, aby tam byli hráči rychlí, ti, co umí rozdávat puky. Musí se jim prostě dařit.

Nechyběla českému týmu celkově herní kvalita? Například s Velkou Británií sice vyhrál 6:1, ale v některých pasážích to byl docela vyrovnaný hokej, nemyslíte?

Rozdíly mezi týmy se prostě zmenšujou. Stačí, aby se vám nedařilo, a hlava jede. Kdo to nezažil, ten nedokáže pochopit, jaké to je, když vám to nejde: člověk by chtěl, ale palice nefunguje, jak by měla. Pak jste mnohem unavenější, pomalejší... Naopak soupeř začne cítit, že má šanci proti týmu, který měl být o level výš, a najednou mu to začne bruslit, není tak unavený. Pak stačí maličkost, aby zápas nedopadl lichotivě.

Nepřišlo vám přehnané, když se před mistrovstvím mluvilo o medailových ambicích?

Já byl hlavně rád, že to týmu jde, a doufal jsem, že mu dobré výsledky z přípravy pomůžou v sebevědomí. Ukázalo se, že ne každý unese očekávání, dopady na zem jsou pak tvrdší. Důležité je mít pokoru, protože některá prohlášení byla taková, že jsem si v duchu říkal: Hlavně, aby to tak bylo.

Filip Pešán se chová pořád stejně. Když se vyhrávalo, nikdo absenci emocí neřešil. Je to jeho věc, jeho způsob vedení. Na druhou stranu mi nevonělo, jak po některých zápasech hovořil o týmu. Viktor Ujčík

Vy jste nejezdil na šampionáty s cílem vyhrát?

Ne. Na mistrovství jsem jel s tím, že chci hrát co nejlíp a uvidíme, jak to dopadne.

Nejlepší čeští hráči z NHL na mistrovství nebyli. Co vám u těch dalších mladých chybí, aby byl národní tým výš?

To je těžké, protože kluky z NHL úplně nesleduju. Rád se dívám na sestřihy, ale podle nich nemůžete posuzovat, jak hrajou. Tam nevidíte, jak je hráč platný pro tým během celého zápasu. Každý, kdo hraje NHL, kvalitu musí mít. Samozřejmě záleží na zařazení v týmu. Nemůžu hodnotit hráče podle turnaje, který trvá čtrnáct dní. Každý prochází sezonou výkyvy, hrozně málo hráčů si dokáže udržet formu stabilní. Nikdy nevíte, jestli někdo nebyl třeba nachlazený, to jsou maličkosti, které vás ovlivňují. Je hrozně těžké soudit na základě mistrovství.

Fanoušci kritizují trenéra Pešána. Jak velký díl viny za neúspěch mu přikládáte vy?

Každý, kdo se dostane k národnímu týmu, musí mít zkušenosti a výsledky, které musel nesčetněkrát dokazovat během celé kariéry. Já netrénuju tak dlouho, abych si troufal někoho hodnotit. Z mého pohledu se Filip chová pořád stejně, nevšiml jsem si, že by se v Rize choval jinak. Když se vyhrává, nikdo neřeší, že je bez emocí. A když se začne prohrávat, tak to najednou každý začne hrozně rozebírat. Je to jeho věc, jeho způsob vedení, do toho bych vůbec nechtěl zasahovat. Na druhou stranu mi úplně nevonělo, jak po některých zápasech hodnotil a hovořil o týmu. Ale i to je jeho věc. Jestli to tak cítil, tak to řekl. A že míchal sestavou? Všechno určitě rozebíral s asistenty ze všech pohledů, protože viděl, že tým nefunguje. Určitě to konzultoval i s hráči, kteří sami cítili, že to není ideální.

Takže resumé?

Sezona je dlouhá, tam si to člověk může nějakým způsobem připravit, hráče si víc natipovat, vysledovat jejich chování v krizových situacích a na základě toho je do těch situací dávat. Tady tolik času nebylo, tak se trenéři snažili najít optimální složení. Bohužel se to nepovedlo. Takový je hokej.