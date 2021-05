Jak se Češi marně snažili: na medaili z MS čekají rekordních devět let

MS 2013 Sedmé místo, čtvrtfinále se Švýcary

Třetí rok po sobě vedl reprezentaci Alois Hadamczik. Po zlatém úspěchu v roce 2010 pod Vladimírem Růžičkou i on přispěl do sbírky medailí. V roce 2011 a 2012 bronzem, jenže šampionát ve Finsku a Švédsku skončil blamáží.

Češi málem ani nepostoupili do play off. V základní skupině prohráli se Švédy, Švýcary i Kanadou, trápili se s Dánskem, které porazili teprve po nájezdech, a postup do čtvrtfinále zachraňovali až v posledním zápase. Velké posílení tehdy přinesl přílet Tomáše Plekance a Marka Židlického na klíčový duel ve skupině s Norskem (výhra 7:0).

Ve čtvrtfinále Česko narazilo opět na Švýcary, vítěze skupiny, a ani tentokrát neuspělo. Po prohře 1:2 letělo národní tým domů. „Předvedli jsme málo,“ hlesl Plekanec.

V jaké sestavě nastoupili Češi do čtvrtfinále:

Pavelec - Židlický, Čáslava, Z. Michálek, Šmíd, Hejda, Nakládal, Kutlák - Fleischmann, Plekanec, Tlustý - Voráček, Hertl, Hudler - Vrbata, Hanzal, Koukal (41. Tenkrát) - Irgl, Novotný, Hubáček.

Medailisté: 1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. USA

MS 2014 Semifinále i o bronz bez gólu

Po Hadamczikovi se k národnímu týmu vrátil Vladimír Růžička a s ním i Jaromír Jágr, jenž nakonec vyhrál týmové bodování (4+3), sám se však trápil. Stejně jako reprezentace, která sice došla až mezi nejlepší čtyřku, ale výkony v Bělorusku neozařovala. Hře s nezkušenou obranou a střelci ve špatné formě něco chybělo.

Semifinále s Finskem (0:3) i bitva o bronz se Švédskem (0:3) i kvůli chybějícím gólům zanechaly hořký dojem. Jágr tehdy v emocích oznámil konec kariéry a pustil se do kritiků: „Nemám zapotřebí, aby si mé jméno bral někdo do huby, když neví nic o tom, jaká je úcta. Štvou mě lidi, kteří dělají nějaký názor a neví ani o hov... Já ze sebe nedělám génia, ale hokej hraju 25 let.“

Za tato slova si Jágr vyslechl kritiku od Dominika Haška, vadilo mu, že se útočník staví do role nekritizovatelného.

V jaké sestavě nastoupili Češi do boje o bronz:

Salák - Němec, Vitásek, Jordán, Kindl, Zámorský, Kolář II, Ševc - Jágr, Novotný, Červenka - Klepiš, Sobotka, Hertl - Sekáč, Hudler, Zaťovič - Vondrka, Jan Kovář, Rolinek.



Medailisté: 1. Rusko, 2. Finsko, 3. Švédsko

MS 2015 Jágrův konec a opět 4. místo

Přes hořký konec na mistrovství světa 2014 se Jágr do reprezentace vrátil. Lákalo ho zahrát si doma v Praze a znovu pod Vladimírem Růžičkou. V týmu se sešel s Voráčkem, Plekancem nebo Červenkou.

Nepřekonatelným soupeřem se tentokrát ukázala Kanada. Ve skupině s ní Češi prohráli 3:6, v semifinále pak 0:2. Opět se ukázala impotence českého útoku v klíčových duelech. Neprosadil se totiž ani v zápase o bronz, se Spojenými státy reprezentace prohrála 0:3.

Jaromír Jágr tehdy definitivně ukončil reprezentační kariéru. Zaskvěl se ve čtvrtfinále, kdy Finům nasázel dva góly a přidal asistenci, ale sám po šampionátu řekl: „Neblbněte, už na to nemám. Kdyby se nehrálo doma, tak nejsem ani tady. Zlomili mě fanoušci. Otec si přál, abych tu nastoupil. Teď je čas se posunout dál.“

V jaké sestavě nastoupili Češi do boje o bronz:

Pavelec - Jordán, Hejda, Nakládal, Kolář, Krejčík, Čáslava, Němec - Voráček, Sobotka, Erat - Jágr, Plekanec, Klepiš - Červenka, Jan Kovář, Vondrka - Koukal, Novotný, Zaťovič - od 24. navíc Simon.



Medailisté: 1. Kanada, 2. Rusko, 3. USA



MS 2016 Začátek čtvrtfinálových strastí

Šampionátem v Moskvě začalo tříleté české neštěstí v boji o nejlepší světovou čtyřku. Na trenérský post nastoupil Vladimír Vůjtek a musel se obejít bez hvězdného kádru, ostatně David Pastrňák tehdy teprve začínal ukazovat, co v něm vězí.

V základní skupině si Vůjtek a jeho skvadra vedli výtečně, díky výhrám nad Ruskem (3:0) a Švédskem (4:2) postoupili do vyřazovacích bojů z prvního místa. Rozhodla o tom také dramatická výhra v posledním zápase nad Švýcarském, které překvapivě skončilo ve skupině až šesté.

Ve čtvrtfinále vítězně naladěný český tým čekaly Spojené státy s vyrůstající hvězdou Austonem Matthewsem. Právě tehdy mladičký supertalent zařídil zámořskému kádru vítězství. A jen málokdo už vzpomíná, že se Matthews prosadil z ofsajdu. Furcha prostřelil mezi betony a vstřelil také vítězný gól v následných nájezdech.

Vůjtek se v Rusku rozloučil jak s prací u české reprezentace, tak s celou trenérskou kariérou.

V jaké sestavě nastoupili Češi do čtvrtfinále:

Furch - Jeřábek, Jordán, Šimek, Kolář, Kempný, Kundrátek, M. Doudera - Pastrňák, Plekanec, Červenka - Řepík, Jan Kovář, Birner - Kašpar, Kousal, T. Zohorna - Zaťovič, Faksa, Filippi - navíc na nájezd Koukal.



Medailisté: 1. Kanada, 2. Finsko, 3. Rusko



MS 2017 Voráček se zastává Pastrňáka

V roce 2015 provedl kapitán Jakub Voráček Česko skrz čtvrtfinále, tentokrát ale ne. Šampionát ve Francii a Německu skončil podruhé za sebou před branami nejlepší čtyřky, tým po Vůjtkovi přebral Josef Jandač.

Už skupina moc radosti nerozdala, Češi prohráli s Kanadou 1:4, Finy porazili po nájezdech 4:3, Norsko porazili až v prodloužení těsně 1:0 a padli i se Švýcary 1:3. Nedařilo se osobně ani Davidu Pastrňákovi, který přijel i přesto, že v NHL vyjednával o nové smlouvě, tedy riskoval.

Z Čechů sice nasbíral nejvíc bodů (sedm), ale gól dal jen jeden. Veřejnost a lidé zejména na sociálních sítích za to bostonské křídlo kritizovali, až Voráček pocítil potřebu se parťáka zastat: „Každý od něj čekal dva góly za zápas. Ale je mu 21 let. Když čtu některé diskuse, je mi smutno. Obětuje se pro národ, ale každý na něj hází špínu a kope do něj. To se mi nelíbí.“

Řekl to po čtvrtfinálové prohře 0:3 s Ruskem.

V jaké sestavě nastoupili Češi do čtvrtfinále:

Francouz - Gudas, Šimek, Jeřábek, Šulák, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Jan Kovář, Sobotka - Pastrňák, R. Hanzl, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - Horák, Plekanec, T. Zohorna.



Medailisté: 1. Švédsko, 2. Kanada, 3. Rusko



MS 2018 A zase to čtvrtfinále...

Jandačův druhý rok u reprezentace skončil znovu v kritickém čtvrtfinále. Za Spojené státy tentokrát neřádil Matthews, ale hvězdný Patrick Kane, vítězství 3:2 zařídil dvěma góly.

„Ale nemáme se za co stydět. Mužstvo si na turnaji postupně sedalo a odvedlo dobré výkony,“ tvrdil přes vypadnutí kouč Jandač. Skupinu zvládl na třetím místě za Ruskem a Švédskem, liboval si zejména nad příjezdem Davidů Krejčího a Pastrňáka z Bostonu v průběhu turnaje.

Oba utvořili parádní první útok s Dmitrijem Jaškinem, nicméně Spojené státy ve čtvrtfinále tento elitní útok pohlídaly. Po šampionátu ukončil reprezentační kariéru Tomáš Plekanec.

V jaké sestavě nastoupili Češi do čtvrtfinále:

Francouz - Gudas, Hronek, Jordán, Moravčík, Polášek, Sklenička, Šulák - Pastrňák, Krejčí, Jaškin - Řepík, Faksa, Červenka - Hyka, Nečas, Kubalík - Horák, Plekanec, Chytil - Kousal



Medailisté: 1. Švédsko, 2. Švýcarsko, 3. USA

MS 2019 Říhova pevná ruka a čtvrté místo

Poslední šampionát dal fanouškům asi největší naději, že medaile může být blízko. Kádr přebral Miloš Říha, jenž od prvního dne vládl pevnou rukou, ačkoliv se znalostmi hráčů NHL mu museli vypomáhat a on sázel spíš na evropské hráče.

Vždyť zatímco v prvním útoku nastoupili bratři Zohornové s Řepíkem, tak Palát, Faksa, Jaškin a Voráček až ve třetím či čtvrtém, a po neshodách se z Vrány dokonce stal jen zdravý náhradník či třináctý forvard.

Nicméně Říhův systém přinášel výsledky. Skupinu zakončilo Česko na druhém místě za Ruskem a ve čtvrtfinále si za „odměnu“ zahrálo s oslabeným Německem a snadno postoupilo po výhře 5:1.

Stroj se zadrhl až v semifinále proti silné Kanadě, ta zvítězila lehce 5:1. Česku zbyla bitva s Ruskem o bronzovou medaili. Duel rozhodl Kovalčuk v samostatných nájezdech (3:2N).

Říha měl dostat šanci na reparát v roce 2020. Kvůli pandemii však organizátoři museli turnaj ve Švýcarsku zrušit, a to už hokejový svaz na jeho místo dosadil Filipa Pešána. On teď v Lotyšsku může ukončit předlouhé čekání.

V jaké sestavě nastoupili Češi do boje o bronz:

Hrubec - Sklenička, Rutta, Kolář, Gudas, Musil, Hronek, Zámorský - Zohorna H., Zohorna T., Řepík - Kubalík, Kovář, Gulaš - Frolík - Simon - Voráček - Palát, Faksa, Jaškin - Vrána

Medailisté: 1. Finsko, 2. Kanada, 3. Rusko