Všichni jsme natěšení, až turnaj začne, hlásí kondiční kouč hokejistů

Těšíte se, až to konečně začne?

Moc se těším. Pro takové akce sport děláme. Všichni jsme v očekávání a natěšení, u fanoušků to platí také. Věřím, že můžeme udělat úspěch, na který Česko dlouho čeká. Snad si přeneseme vítěznou náladu z přípravy i do šampionátu.

Jaký jste měli program po příletu do Lotyšska?

Letěli jsme hned po sobotním přípravném utkání s Ruskem. Dorazili jsme kolem půlnoci, pak jsme čekali na batohy a šli spát až kolem třetí ráno. V neděli a v pondělí jsme byli v karanténě na pokojích, od úterý už se připravujeme i v aréně. I na pokojích ode mě hráči měli tréninkový plán. S fyzioterapeutem jsme k nim měli jako jediní přístup, takže jsme i různé věci konzultovali. Zejména se Šimonem Hrubcem, Honzou Kovářem nebo Jakubem Vránou, tedy tahouny týmu, kteří jdou příkladem.

Nemrzí vás, že si šampionát neužijete naplno? Čeká vás prakticky jen režim hotel - stadion.

V bublině jsme od 10. května, samozřejmě nás to všechny trochu mrzí. Ale v poslední době už jsme si na různá omezení zvykli. Snad to bude poslední mistrovství, které se odehraje za takových podmínek. Škoda, že zřejmě ani na závěr turnaje nebudou v hledišti diváci. To je pak atmosféra úplně jiná. Uvidíme, jestli nás organizátoři pustí alespoň do města. Jinak se těšíme jen z krásného výhledu z okna na Rigu.

Užíváte si první sezonu u národního týmu?

Moc. Zatím to překonává všechna moje očekávání. Jsem z toho nadšený, každou chvíli mě příjemně překvapí něco nového. Denně sbírám nové zkušenosti. Z profesního i z lidského hlediska je to pro mě obrovský posun.

Dokázal byste pojmenovat něco z toho, co vás nadchlo?

Zejména atmosféra v týmu. Nevěděl jsem, co od toho mám čekat. Když spolupracujete s takovými osobnostmi českého hokeje, jakými jsou Filip Pešán, Martin Straka, Jarda Špaček, Petr Nedvěd nebo Zdeněk Orct, tak je to zážitek. Kluci skvěle fungují, je vidět, kolik toho zažili. Pozitivní energii poté přenáší i na hráče. Pak se pracuje skvěle.

U reprezentace jste od začátku sezony, po turnajích Euro Hockey Tour máte za sebou osmitýdenní kemp před šampionátem. Bylo to pro vás nejnáročnější období?

Určitě. Od dubna začal kolotoč, který vrcholí mistrovstvím světa. V mužstvu se točila řada hráčů, snažili jsme se k nim přistupovat individuálně, protože každý přijel v různém stavu podle toho, kdy skončil sezonu v klubu. Každému jsme dělali plány na míru, aby nebyli přetrénovaní nebo naopak neměli problémy s kondicí. Všechno konzultujeme s hlavním trenérem Filipem Pešánem, který mi ale nechává volnou ruku. V řadě věcí nás omezovala i různá opatření. Všechny jsme připravovali tak, jako by měli odletět. V týmu se pak muselo škrtat, ale s tím se počítalo.

Národní tým vyhrál deset z deseti zápasů v přípravě. Takové výsledky byly až nad očekávání, ne?

Určitě, to nečekal nikdo, i když to byla jen příprava. Ale sportovní výsledky musí hodnotit trenéři. Věděli jsme, že dojde k přetrénování, což se stalo při dvojzápase se Slovenskem. Plánovali jsme, že pak po fyzické stránce půjdou výkony nahoru, což se potvrdilo.

Se sportovci jste byl zvyklý pracovat jednotlivě. Jak jste si zvykal, když jste najednou měl na starosti téměř třicetičlenný tým?

Bylo to pro mě úplně něco nového. Když má člověk čas na intenzivní trénink s jedním hráčem, tak je to jiné. I proto jsem rád, že mi v kempu v Praze pomáhal kolega ze Staca týmu, David Skřivánek. Usnadnil mi práci, protože počet byl opravdu vysoký. Na druhou stranu, kluci jsou profesionálové a dobře vědí, co potřebují a co jim pomáhá.

Tím vám to usnadnili? Protože v reprezentaci jste přece jen nováčkem.

Ano. O to jsem měl práci hlavně v začátku snazší. Na této úrovni už hráči vědí, že rozhodují detaily, a znají své tělo. Navíc to nejsou junioři nebo dorostenci. Plány na přípravu se pak sestavují snáz.

Řada hráčů se k týmu připojila pro náročném play off. Je pak to nejtěžší vyvážit únavu s kvalitním tréninkem?

Nevím, jestli nejtěžší, ale náročné to je. Hledáme tenkou hranici mezi přetrénováním a optimálními dávkami přípravy. Někdo přišel po těžkém play off, někdo měl naopak už měsíc po sezoně. Musí se vyřešit drobná zranění a šrámy, aby byli co nejlépe připraveni fyzicky i zdravotně na mistrovství.

A jsou podle vás hráči připraveni nejlépe, jak je to možné?

Zatím jde všechno podle našich představ. Řada kluků dorazila ve skvělé kondici, jiným jsme plány upravili podle únavy. Věřím, že jsme dobře připraveni.

Přivezete domů do Českých Budějovic medaili nebo pohár pro mistra světa?

Byl by to skvělý úspěch. Jestli se to povede, to nevíme. Ale můžeme slíbit, že pro to všichni uděláme maximum. Nechci předbíhat, ale máme ty nejvyšší cíle. Jakákoliv medaile by pro náš hokej byla aktuálně skvělá.