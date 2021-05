Rodiče konečně fandí jednomu týmu, jsou na nás pyšní, říká Adam Musil

Už vám došlo, že jste na mistrovství? Hádám, že v karanténě jste ten pocit úplně neměli.

Teď už určitě ano, můžeme jít mimo hotel, být na zimáku. Konečně děláme, co nás baví. S karanténou se nedá nic dělat, taková je doba.

Budete hrát v menší hale, která není stavěná přímo na hokej. Jde znát hodně, že je provizorní?

Já jsem mile překvapen! Nečekal jsem, že bude zázemí tak dobré, myslel jsem si, že nebude dostatek kabin, ale co tu udělali, je vážně super. Každý má dost prostoru. Navíc kustodi a lidi, co se o nás starají, dělají skvělou práci. Za to jsme my hráči moc rádi.

Sedíte v kabině vedle bráchy?

Zatím jsme vedle sebe seděli, jsem mu na dosah (smích).

Bydlíte na pokojích sami, jinak byste byli zase spolu, ne?

Mně se docela líbí, že bydlím sám. Zvykl jsem si na to a s bráchou se stýkáme často i tak.



Jak jste prožíval sobotní nominaci, jestli se dostanete oba?

Kdyby se to nepovedlo, nic se neděje, ale byl to jeden z mých cílů, snažil jsem se v reprezentaci odvést maximum, když mi trenéři dali důvěru. Beru to tak, že vše má své důvody.

Jste připravený přijmout třeba i menší roli?

Samozřejmě, od toho jsem tady. Přijde mi strašně důležité dát ega stranou. A jestli mám hrát tři minuty, deset nebo vůbec, tak to bude realita. Já v té situaci, v níž budu, udělám vše pro vítězství.

Jak reagoval táta František Musil, když vás viděl v nominaci oba?

Myslím, že šťastná je celá rodina, táta i mamka. Jsou rádi, že konečně mohou fandit jednomu týmu (smích). A určitě jsou pyšní, nikdy nevíte, kdy to je naposledy.

Neukazoval vám táta svoje medaile z mistrovství, abyste viděl, co můžete dovézt i vy?

Ty jsem neviděl asi nikdy, má je schované někde na půdě.

On i váš dědeček Jaroslav Holík zažili s Ruskem velké bitvy. Je i pro vás první zápas na šampionátu nějak výjimečný?

Nevím, jak to bylo dřív, předpokládám, že vypjatější než teď, ale s Rusy to bude vypjaté dost i tak. Mají kvalitní tým. Hráli jsme s nimi minulý týden, tak víme, co od nich čekat. Nic lehkého to nebude.

Oba týmy nastoupí v jiných sestavách, jak odlišný ten zápas bude oproti Praze?

Je tu taky mnohem větší hřiště, máte pravdu, že i soupisky jsou jiné, oni i my posílili. Důležité je, abychom hráli naši hru. Co nás zdobí.

A to je co?

Myslím, že jsme dobří v systémových věcech, v týmovosti. Jsme silní na puku, musíme si na puku věřit, bojovat.