První trénink v Rize: kabiny bez stropů, lepší led než v O2 aréně a tuhé nohy

Transporty do tréninkové haly Zvláštní bude celý šampionát. Hokejisté se nyní připravují v hlavní hale pro své zápasy. K dispozici budou mít také halu Daugava vzdálenou od místa konání 20 minut autobusem. Hráči se však musejí převlékat už v Olympijském centru Elektrum. Brankáři proto naskočí do autobusu v plné zbroji i s bruslemi a betony, spoluhráči z pole mohou díky lehčí výstroji nazouvat brusle až na místě. „Nevadí mi to. Brusle si vezmu do ruky, nasednu, ale hlavně nesmíme nic zapomenout,“ smál se zadák Libor Šulák.