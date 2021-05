České zbraně: Kubalík, Vrána a Zadina. Jak správně seštelovat hokejové kulomety

O kom je řeč? Dominik Kubalík (25 let), Jakub Vrána (25) a Filip Zadina (21). Kromě kanonýrů oživujících českou slávu v NHL nezapomeňte ani na Matěje Stránského (27), který kraloval střelcům v domácí extralize. „Dokonce bych řekl, že střelců v týmu máme ještě víc,“ přemítá Pešán. „Hlavně ti tři (Kubalík, Vrána, Zadina) jsou ale v koncovce žraloci. A v budoucnu by nás mohla čekat doba dalších hráčů se zabijáckým DNA.“

Kubalík jako polepšený flink nebývale prorazil v Chicagu. Vrána se za vidinou smysluplnějšího rozvoje už v patnácti vydal do Švédska a dnes už je vítězem Stanley Cupu. Čeká se, že vzkřísí Detroit, kde si svědomitě buduje pozici Zadina, jehož táta Marek válel v extralize.

Už jen tenhle výčet značí, že střelecký výkvět nezapříčinila souvislejší svazová práce. Spíš se jedná o souhru příběhů a okolností. Ale proč toho nevyužít teď?



Reprezentanti po dvoudenní karanténě opustili hotelové pokoje a včera si poprvé v Rize zatrénovali. Mistrovství světa začíná pozítří.

Národnímu týmu lze na předchozích šampionátech vytknout leccos. Prachbídná koncovka ale představuje nejbolestivější nedostatek, když už se Češi do bojů o medaile propracují. Jen považte.

MS 2014: Semifinále s Finy 0:3. Zápas o bronz se Švédy 0:3.



MS 2015: Semifinále s Kanadou 0:2. Zápas o bronz s USA 0:3.

MS 2019: Semifinále s Kanadou 1:5, po níž v Bratislavě jediný český střelec Tomáš Zohorna kroutil hlavou: „Tohle nemůže být náhoda.“ Přijatelněji sice vypadá výsledek duelu o 3. místo proti Rusům (2:3 po nájezdech), ale Češi na dvě trefy spotřebovali 50 pokusů!

Do prvního červnového víkendu, kdy se budou v Lotyšsku rozdávat medaile, zbývá dlouhá doba a spousta nevyzpytatelných nástrah. Palebná síla ale naděje Pešánova výběru násobí.

„Kubalík a Vrána jsou skutečná třída. A Kubalíka lze označit i za hvězdu NHL,“ píše švédský list Aftenbladet. Není to přehnané. Sečtěte góly potvrzených účastníků lotyšského turnaje v posledních dvou sezonách NHL a získáte následující pořadí: 1. Kubalík 47, 2. Vrána 44. 3. Kanaďan Henrique 38. Když ke Kubalíkovi s Vránou započítáte i čtrnáctigólový příspěvek mladíčka Zadiny, české trio nastřádalo za dva zkrácené ročníky NHL necelou polovinu gólů jako celý výběr Kanady v Rize.



S velkou silou však přichází i velká odpovědnost: Jak české kulomety poskládat? „Jde o to, aby se všichni nějakým způsobem cítili vytížení a dostali příležitost ukázat, že jsou střelci,“ říká Viktor Ujčík, sám bývalý kanonýr, trojnásobný mistr světa a dnes trenér prvoligové Jihlavy.



Ujčík považuje za drobný zádrhel, že Kubalík, Vrána i Zadina jsou křídla, která podobně jako on drží hůl vlevo. „Nejlíp jsem se v útoku cítil napravo. Mohl jsem si to hodit do bekhendu, kde jsem obránce mohl obšlápnout. Po kličce doprostřed zase můžete hned střílet,“ líčí Ujčík.

„V Detroitu jsem hrál vpravo, ale některá střídání jsem zvládl i nalevo. Nevadí mi to,“ ujišťuje třeba Zadina. Trenéři jej chtějí postavit do druhého útoku s vrstevníkem Chytilem, lajně bude šéfovat centr Zohorna. Kubalík s Vránou utvoří elitní lajnu s kapitánem Kovářem.

„Najít správného centra je to nejdůležitější,“ tvrdí Ujčík. „Střelcům se také někdy nechce dozadu. Je nutné je přesvědčit, aby dobruslovali do obrany, a najít k nim někoho, kdo jim pomůže,“ přemítá Ujčík. Otázka je, jak Pešán poskládá přesilovky. Není vyloučené, že jednoho ze střelců postaví tak, aby hrál „přes ruku“.

Ofenzivní variabilitu v ní může zvýšit Stránský jako pravák. „Pro soupeře je hrozně nepříjemné, že si nemůže hlídat jen jednoho hráče,“ dodá Ujčík. Jako první to otestují Rusové. List Sport Express zpochybňuje kvalitu ruských gólmanů i útoku, ale s pěticí zadáků z NHL tvrdí: „Naše obrana je nejlepší na turnaji.“

Zní to jako perfektní zkouška na rozjezd turnaje.