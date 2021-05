Bělorusové přišli o šampionát i Kosticyna: Nepomohli mi ani v Čechách

Bělorusové se na turnaji budou snažit o překvapení. Ale už bez své hlavní hvězdy Andreje Kosticyna.



36letého forvarda vyřadilo vleklé zranění ruky znemožňující mu jedenáctou účast na šampionátu.

„Chtěl jsem hrát na mistrovství světa, ale ocitl jsem se v situaci, která mi neumožňuje pracovat v zátěži,“ řekl hokejista v rozhovoru pro server Hockey.by. „Přeji týmu hodně štěstí, zdraví chlapcům a aby v turnaji předvedli dobré výsledky.“

Technicky založenému útočníkovi letošní rok není souzený. Nejprve prodělal koronavirus, po po těžkém průběhu onemocnění mu ruský Nižněkamsk vypověděl smlouvu. V Česku dostával „flastry“ od disciplinární komise za ošklivé zákroky. A teď bude citelně chybět národnímu týmu.



Jak vyplývá i ze zpráv z Běloruska, jeho potíže mají i českou stopu.

Staršího z bratrské dvojice Kosticynů dlouhodobě trápilo staré zranění zápěstí. Kvůli němu hrál letos řadu měsíců pod prášky tlumící bolest.



I když na jaře zářil v dresu Pardubic, bolesti zasažené ruky se nezklidnily. „Před zápasy a tréninkem jsem si pro snížení bolesti tejpoval paži, ale i při nejmenším zatížení se objevovaly komplikace. Potom jsem se obával dalšího zhoršení,“ řekl Kosticyn.



V interview pro stránky běloruského hokeje si nejen postěžoval na záludosti české extraligy, ale také tvrdil, že ani v Česku neměl dostupné prostředky k potřebné léčbě: „Neměl jsem se svým zraněním kam zajít. Všechno bylo zavřené.“

Když po skončení sezony dorazil do Běloruska, snažil se na poslední chvíli vyléčit zdravotní neduhy ve specializovaném vědeckém a praktickém centru, lékaři mu nasadili dlahu na zklidnění ruky. Podstoupil také vyšetření s následnou léčbou na klinice v Moskvě. Nic nezabralo, byť celou dobu pobýval s národním týmem a dokonce dorazil i do Rigy.



Nakonec musel kouči Bělorusů Michajlu Zacharovovi na místě oznámit, že nenastoupí.



Andrej Kosticyn je v Bělorusku ohromně populární. Oblíbenec fanoušků, platí za jednoho z nejlepších hráčů tamní historie společně se Sergejem, o dva roky mladším bratrem. Ten bude jediným, kdo na letošním šampionátu v Lotyšsku zastupuje klan Kosticynů.

Jegor Šarangovič v dresu New Jersey

V Bělorusku teď řeší, jak se s klíčovou absencí vypořádají. „Jeho zkušenosti by mužstvu moc prospěly. V národním týmu dochází ke střídání generací a v takové době je potřeba mít v týmu několik veteránů. Jsou důležitými pomocníky,“ píše web Pressball.by. „Navíc se neztratil v české extralize. V 8 zápasech udělal 8 bodů. Byť je mu šestatřicet, udržuje si solidní úroveň hry.“

Tahounskou taktovku má po bývalém hráči Montrealu převzít jiný borec, začínající ve slavné NHL. Teprve 22letý útočník New Jersey Devils Jegor Šarangovič. „Bude to jen na něm. Myslím, že mě může nahradit,“ míní Andrej Kosticyn pro Hockey.by.

Šarangovič v interview pro portál tamní hokejové federace prohlásil, že je na výměnu stráží připravený. „Zaujmu pozici lídra a pokusím se hrát stejný hokej jako v NHL. Andrej bude chybět, ale zdraví je přednější. Ať se uzdraví.“

A teď věří, že i bez Kosticyna mají šanci překvapit. „Máme dobrý tým, můžeme se měřit s kýmkoliv. Nejtěžšími protivníky budou Češi, Švédi, Rusové, Slováci a Švýcaři. Abychom je porazili, musíme hrát co nejlépe,“ uvedl Šarangovič.

Kosticynova výkonnost s přibývajícím věkem pochopitelně slábne, Bělorusům by se však díky výborné technice náramně hodil do přesilovek. Jak nebezpečný v nich dokáže být, to už předvedl v Pardubicích.



Teď bude doma na gauči doufat, že ho na jeho místě zastoupí nastupující běloruská hvězda Šrangovič . Jako moc je dobrá a jak velkou ztrátou je zkušený forvard pro Bělorusy, to zjistí Češi ve vzájemném souboji v pondělí 24. května.