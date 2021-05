Hvězda nároďáku? Vrána. Slávou dožene Pastrňáka, tvrdí jeho hokejový táta

„Ještě všem ukáže, o tom jsem skálopevně přesvědčený,“ tvrdí Zbyněk Zavadil, Vránův hokejový táta a uznávaný mládežnický trenér, který ho provází už od žákovských let a dodnes je pojí blízký a srdeční vztah.

„Přišel ke mně do Letňan v 1. třídě ze Slavie, kde začínal jako brankář. Hned jsem poznal, že je to střelec: byl dobře postavený na bruslích, při ráně se díval na bránu. Bylo to v něm, rození kanonýři v sobě mají něco navíc, ať to byl Růžička, Nový, Pastrňák nebo Vrána,“ vykládá Zavadil.

Už na žákovských republikových šampionátech Vrána hrával s o dva roky staršími, a přesto byl vždycky nejlepším střelcem. V šestnácti nastupoval za reprezentační osmnáctku, které pomohl k záchraně v elitní skupině, pak s ní získal stříbro. Ve švédském Linköpingu patřil v osmnácti ke klíčovým hráčům.

Jakub Vrána Narodil se 28. února 1996, jako jediný Pražan získal v roce 2018 Stanley Cup. Ve Washingtonu měl však těžké začátky, přitom byl největším talentem své generace. V NHL odehrál 295 zápasů a nasbíral v nich 168 bodů (84+84). Po přestupu do Detroitu by se jeho bilance měla rozrůstat rychlejším tempem. Získal stříbro s osmnáctkou v roce 2014, tehdy byl na turnaji nejlepším střelcem. Teď se od něj čekají góly na šampionátu v Rize.

„V té době za mnou byl v Letňanech Vláďa Růžička a říkal, že ho chtěl nominovat do národního týmu, nakonec k tomu kvůli klubovým povinnostem nedošlo. Před pár dny mi shodou okolností volal a vzpomínali jsme na to,“ vypráví Zavadil. „Jakub hrál dokonce v sedmnácti za dvacítku, což se před ním povedlo jen Jágrovi, Reichlovi a Frolíkovi, to je velké vyznamenání.“

Tak proč nakonec nezáří v NHL tolik jako Pastrňák?

Protože ho Washington poslal na dva roky na farmu, to ho strašně zabrzdilo. Hrozně ho tím otrávili a chvílemi dokonce uvažoval, že se vrátí do Evropy. Byla to pro něj velká krize, protože viděl, jak jeho parťák David Pastrňák hraje stabilně v Bostonu, a on se musel trmácet v AHL.

Dokázal jste krok Washingtonu pochopit?

Pro Washington dělal skauta Vojta Kučera, bratr Franty, který byl šéf letňanského klubu. Ptal jsem se ho, jak je možný, že dají takového hráče na farmu. Říkal: Pane Zavadile, oni řekli, že je to hráč pro první dvě lajny, tak je lepší, aby hrál, než aby seděl.

Nikdy jsem tomu argumentu nerozuměl. Proč by nemohl hrát ve třetí lajně NHL? Nedalo by mu to víc?

Je to případ od případu. V NHL jsou velcí odborníci, ale myslím, že tenhle krok Vránovi nepomohl. Ale nezastavilo ho to. Předvádí to a bude to předvádět. Ve Washingtonu měl štěstí, že získal Stanley Cup, na druhou stranu ale také smůlu, protože nastupuje na místě Ovečkina, což je velká osobnost a ještě takových šest let bude hrát.

Takže je dobře, že nakonec přestoupil do Detroitu?

Ovečkin přetahuje střídání a o to míň byl Vrána na ledě. Přitom v rovnovážných situacích pět na pět patřil k nejlepším v NHL. Měl tam ice time 11 minut a podobní útočníci mívají kolem osmnácti. Když přepočítáte jeho produktivitu na čas, tak by měl o 30 procent gólů a přihrávek víc. A byl by ve špičce.

Je to možné, ale zase není dané, že by tolik bodů opravdu nasbíral.

To je pravda, ale pro hráče jako Vrána je klíčové, aby dostal prostor. To se v Detroitu děje a v 11 zápasech tam dal osm gólů a nasbíral 11 bodů.

Přitom prý zprvu zprávu o přestupu nepřijímal pozitivně.

Vůbec s tím nepočítal, ale prostě k tomu došlo. Byl z toho trochu špatný.

Přitom musel vědět, že mu to hokejově pomůže, ne?

To ano, ale vezměte si civilní život. Washington je hezké město a Detroit to odnesl kvůli pádu automobilového průmyslu. On Washington miloval, sžil se s ním. Ale v Detroitu to bude mít na ledě obráceně: hraje v první lajně, chodí na přesilovku. Dávají tam dohromady nový tým, dostane prostor a bude hodně bodovat.

Jak se vyvíjel jeho vztah s Pastrňákem?

Byli to velcí kámoši, všude chodili spolu. Vrána se odstěhoval z Prahy do Brandýsa a když Pasta přijel do Prahy, bydleli u Vránů. Několikrát jsem je tam vezl. Kamarádi jsou pořád, ale rivalita a soutěživost mezi hráči pochopitelně pořád je a bude.

Velmi dobře znáte i Pastrňáka. V čem jsou jiní povahově?

Oba vyšli ze skromných poměrů, nebyli z bohatých rodin. Pro Pastu udělala hodně maminka, protože zůstala sama. Pasta navíc neprožil žádný neúspěch. Špatný byl akorát z toho, když ve Stanley Cupu prohráli sedmé finále. Jinak nic. Do osmnácti let byl za Jakubem. Na draftu, v reprezentacích, všude. Pak ale Vrána zůstal na farmě, měl nováčkovskou smlouvu...

Zatímco Pastrňák podepisoval kontrakt za 40 milionů dolarů.

Jakub to odnášel, ale reagoval na to hodně dobře. Jenže proti konkurenci Ovečkina nemohl udělat nic.

Je logické, že ho to sebralo, protože se dostal do situace, na kterou nebyl zvyklý.

Jasně, jeho životopis byl úžasný, byl jenom obdivovaný, nemohl dosáhnout výš. A najednou ho Washington dal na farmu.

Podobně kontroverzní byl tah trenérů Říhy a Reichla na posledním šampionátu na Slovensku, kde Vránu zničehonic vyřadili ze sestavy.

On se v tom nechce hrabat. Nevím, odkud tehdy foukal vítr a proč ho vyndali z lajny s Kovářem a Kubalíkem, když dal dva góly Švédům a na jeden přihrál. Pak povolali Gulaše, který už byl na dovolené, a zdůvodňovali to tak, že se mu něco zdálo. Jakub hrál ve třetí, čtvrté pětce. Bylo to celé takové podivné. Hlavně tam bylo sprosté to hodnocení Marka Sýkory.

Ten říkal, že nejde do souboje, jen čeká na nahrávku do jízdy, není vidět a má manýry hvězd.

Nevím, jak na to přišel, protože Vránu vůbec neznal. Myslím, že se toho chytil i Říha, který ho vyndal ze sestavy a nakonec ho dal na penaltový rozstřel v zápase o bronz s Ruskem, ve kterém jako třináctý útočník skoro nehrál.

Může Vrána dosáhnout na absolutní slávu jako Pastrňák, když teď bude mít prostor?

Myslím, že jo. Vrána má budoucnost před sebou. Je produktivní i v nároďáku, na Slovensku měl devět zápasů a čtyři góly a jednu asistenci. To je úžasné, ne?

Věříte, že může dávat v NHL 40 gólů za sezonu?

Už když byl na farmě, tak jsem říkal, že bude ozdobou NHL. V přepočtu bodů na ice time se pohybuje kolem 80 až 90 bodů za sezonu. Určitě může dávat 40 gólů, když dostane prostor, tedy kolem 18 minut a hlavně přesilovky. Pak může dát i 50 gólů. O tom jsem stoprocentně přesvědčený. Úspěch může mít i na mistrovství. Vždyť tam jedou s velkými ambicemi.

Reprezentanti mluví o zlatu.

A obzvlášť Vrána ho chce. Všichni jsou tam výborní. Oba plzeňští asistenti, Nedvěd taky odvádí výbornou práci, Pešán si vybral dobré spolupracovníky.

Vraťme se ještě k Vránovi: v Detroitu má bod na zápas, ale zaujala mě 25% úspěšnost střelby, což je výborné číslo.

To je důkaz, že se narodil s něčím navíc. Střelba se dá naučit, ale vyložený střelec to má v sobě.

V čem se může ještě rozvíjet?

U něj je to jen o tom dostat minuty na ledě. Je plno hráčů, kteří mají stejnou střelu jako on. Nemá ji úplně razantní. Náš nejlepší fotbalista byl Bican, který také neměl razantní střelu, ale věděl, kam to dát. Vrána má pohotovou střelu, má výběr místa, ví, kam to půjde. Má krásné zápěstí. Kdysi jsem Pastrňáka přirovnával k Messimu a Vránu k Ronaldovi. Jak má Vrána puk za červenou, tak je to pro soupeře nebezpečí, musí spustit alarm. Dokázal to úplně všude, hokejovost je v něm velikánská. Tvrdím, že dá o sobě ještě hodně vědět.

Asi se dá čekat, že bude hlavním ofenzivním lídrem Česka na mistrovství, protože bude hrát v elitním útoku s Kovářem a Kubalíkem. Dva střelci vedle skvělého nahrávače. Bude tahle lajna pro český tým hodně důležitá?

Kubalíka znám dlouho, protože jsem ho měl ve výběru a předával ho v patnácti Bukačovi do nové šestnáctky. To je kvalitní hráč, dokázal to také všude. Kovář je vynikající, v Rusku byl excelentní a letos ve Švýcarsku taky. Je to top lajna, která by měla všechno rozhodovat. Vždyť to ukázali naposledy na Slovensku.

Takže se Vrána teoreticky může stát nejlepším střelcem na mistrovství, když se Česko dostane daleko?

On je takovej soutěživej typ, o svých kvalitách ví. Motivuje ho ukázat se a má na to. Po dlouhé době jede nároďák na mistrovství skoro v roli favorita. V generálce porazili Rusko 4:0, na druhou stranu každý zápas je jiný. Ale všechny zápasy v přípravě hráli dobře.