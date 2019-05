Další noční krádež v Košicích. Proč jsme polevili? žasli Slováci

Co potřebují Slováci k postupu? Matematiku Počítal web sport.aktuality.sk Vyhrát zbylé tři utkání v základní hrací době za tři body - s Francií, Velkou Británií a Dánskem - a mít v tabulce dvanáct bodů. Od toho se odráží další počty.

Pokud Američané prohrají dva zápasy (hrají s Dánskem, Německem, s Kanadou a mají v tabulce osm bodů), nebo nezískají více než dvanáct bodů, při rovnosti by je díky lepšímu vzájemnému zápasu Slováci přeskočili. Zápas USA s Kanadou navíc může přinést kuriózní situaci, kdy slovenští fanoušci budou přát týmu, kterému po prohře vypískali hymnu. Pokud by Slovensko, Německo a někdo třetí měly shodně dvanáct bodů, v minitabulce následně rozhoduje na základě vzájemných zápasů poměr pozitivního skóre, počet gólů ve vzájemných zápasech, výsledek utkání s nejblíže výše postaveným týmem, případně postavení ve světovém žebříčku. Rozhodnout může i nejméně pravděpodobná varianta, kdy Finsko nebo Kanada nezvládnou zápasy, v nichž jsou jasní favorité. Finsko hraje s Dánskem, Velkou Británií, Francií a Německem, nyní má sedm bodů, získat by mohlo jen čtyři, aby Slováci postoupili. Kanada hraje s Francií, Německem, Dánskem a USA a získat by musela maximálně pět bodů, neboť jich má momentálně šest. (rmp)