Démon Leon. Německý muž, který umlčel košické publikum

MS 2019

Dalších 12 fotografií v galerii Smutná slovenská střídačka, z německého gólu se radují Leon Draisaitl (vlevo) a Korbinian Holzer. | foto: Reuters

dnes 8:59

Košice (Od našeho zpravodaje) - Náhlé ztišení rámusu v hale úplně praštilo do uší. V košické Steel Aréně ho způsobil Leon Draisaitl. Třiadvacetiletý německý útočník pronikl po pravém křídle, navedl si puk do ideální pozice a perfektním švihem ho vypustil na cestu do slovenské branky.