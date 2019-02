Říhovy otazníky: Kdo se přiblížil nominaci na MS? A co hráči z NHL?

Ano, stačily dva mače, aby byl Jan Kovář následně zvolen nejlepším hráčem Švédských her, aby byl i tím nejproduktivnějším a paradoxně i nejtrestanějším. Kouč Říha si potvrdil, že Kovář – zůstane-li zdravý – do jeho výběru pro MS patří.

Stejně tak Milan Gulaš. Po návratu Kováře z nevydařeného amerického tažení vedle něj křídlo pookřálo, což stvrdila i akce ve Stockholmu. V Kristových letech se tak může Gulaš zbavit nálepky reprezentačního smolaře, protože už pětkrát do závěrečných chvil bojoval o světový šampionát, dvakrát dokonce odletěl do dějiště, ale nikdy se neprobil na soupisku. Loni v únoru se zase přímo v Koreji zranil v poslední přípravě před olympiádou. Tehdy ho přemohly slzy a své marné reprezentační pachtění považoval za uzavřené. Ale...

Starší hráči chtějí slyšet: Jedeš!

Ano, může se zdát, že teď v polovině mrazivého února je k polovině května daleko. Však ode dneška do pátku 10. května, kdy Češi v Bratislavě vstoupí do šampionátu duelem proti Švédsku, zbývá 87 dní. Jenže už nyní – a zvlášť po víkendové zastávce ve Švédsku – se rýsuje sestava.

„U starších hráčů se už dva a půl měsíce předem musíte rozhodnout. Když vezmete třicátníka z Evropy do přípravy, chce slyšet, že pojede,“ ví i bývalý reprezentační kouč Vladimír Vůjtek. A přidává, že být na místě Miloše Říhy, tak by právě první útok Gulaš, Kovář, Sekáč do Bratislavy povolal. „Měli by jet, ať bude složení jakékoliv. Při dnešním rozložení sil bych je vzal.“

Sestavit ten správný mix hráčů na vrcholný turnaj je vždy alchymie. Letos ale o něco těžší, neboť šampionát začíná o týden později, než je zvykem. To znamená, že před zahajovacím českým zápasem už bude ve Stanley Cupu odehráno druhé kolo, o pohár zůstanou ve hře jen čtyři celky, a lze teoreticky počítat s většinou Čechů v NHL.

Jak může vypadat český tým na mistrovství světa Brankáři: Francouz, Mrázek, Jakub Kovář (Bartošák, Will).

Francouz, Mrázek, Jakub Kovář (Bartošák, Will). Obránci: Gudas, Kempný, Šimek, Zámorský, Kundrátek, Jordán, Kolář, Nakládal (Hronek, Šulák, Mozík, Krejčík, Štencel, Němec, Moravčík).

Gudas, Kempný, Šimek, Zámorský, Kundrátek, Jordán, Kolář, Nakládal (Hronek, Šulák, Mozík, Krejčík, Štencel, Němec, Moravčík). Útočníci: Pastrňák, Krejčí, Voráček – Gulaš, Jan Kovář, Hertl – Kubalík, Chytil, Sekáč – Kaut, Nečas, Zadina – Řepík, Nestrašil (Birner, Faksa, Holík, Horák, Kämpf, Kvapil, Pavlík, Radil, H. Zohorna, T. Zohorna, Zaťovič).

Říha je však opatrný. Opakuje, že základ musí být z Evropy, že nechce po více než měsíční přípravě těsně před šampionátem přebudovat mužstvo. A před turnajem ve Švédsku dokonce vyřkl svůj plán: na mistrovství chce dvě pětky z Evropy, jednu z NHL a další doplnit o mladé hráče z ligy či farem. Koncem března vyrazí jeho asistenti na další inspekci do zámoří a zaměří se především na AHL.

„Nechtěl bych to postavit na tom, že budeme čekat. Osu bych chtěl mít, aby si to kluci zasloužili. A ve Švédsku to bylo vidět. Ukázali, že to jde, když jdou na krev. Nemůžeme vyměnit celé mužstvo, když nám hráči z NHL přijedou týden před mistrovstvím světa. To nevidím jako dobrý nápad,“ říká Říha.

S tím souhlasí i Vůjtek. Také on by vsadil na evropské jádro, zvlášť po zkušenostech, které sám u nároďáku zažil. „Je to taková loterie. Z deseti vyhlédnutých hráčů NHL vám totiž přijedou tři. Něco jiného je to u Švédů. Ti dopředu vědí, že 18 míst zaberou hráči z NHL a je jedno, kteří to budou. U nás chceme šest osm. Řeknou vám, že chtějí přijet, ale pak neprojdou lékařskou kontrolou a máte sestavu úplně jinak.“

Navíc některým hráčům končí smlouvy, jiní jsou po sezoně – zvlášť po play off – obouchaní. To vše MF DNES ve svém odhadu, jak by mohla vypadat sestava v Bratislavě, zohledňuje. Nezapočítala do ní hráče, jejichž kluby jsou v zámoří na prvních místech divizí, a teoreticky by se tak měli ocitnout v konferenčním finále (Rittich, Frolík a Palát). Vychází z Říhova plánu na jednu ryzí lajnu z NHL, která bude doplněna o mladé. A možné zámořské posily dělí třemi, neboť taková bývá praxe.

„Zabijáci“ z NHL

I tak se „zrodila“ zabijácká lajna Pastrňák, Krejčí, Voráček. Všichni tři – když budou volní – přislíbili účast na šampionátu generálnímu manažerovi Petru Nedvědovi. Už loni je tato souhra tak lákala, že Voráček, který se dopředu omluvil, málem ještě v průběhu turnaje v Dánsku změnil rozhodnutí.

Z mladých útočníků Říha může povolat Chytila, Nečase, Kauta či Zadinu. Potíž může být s Nečasem, jelikož Charlotte, za které hraje ve farmářské AHL, je zatím nejlepším mužstvem soutěže. Obdobně je na tom i Grand Rapids v sestavě (nejen) s Filipem Zadinou...

Příprava před MS 10. dubna ČR – Rakousko (Znojmo)

13. dubna Rakousko – ČR (Linec)

17. a 18. dubna ČR – Německo (oba duely K. Vary)

26. a 27. dubna Slovensko – ČR (Trenčín a Nitra)

2. května ČR – Finsko

4. května ČR – Švédsko

5. května ČR – Rusko (turnaj EHT v Brně)

Ve výběru naopak chybí Nedvědem opakovaně chválený Jakub Vrána, neboť mu končí smlouva s Washingtonem.

Nejzásadnější hledání čeká kouče mezi obránci. Říha tvrdí, že v „Evropě žádné lumeny nemáme“. Jenže ani v NHL není příliš na výběr, alespoň do jednoho utkání v sezoně zasáhlo pouze 10 beků.

První volbou jsou dozajista Radko Gudas a případně Michal Kempný. Bezesporu by se i po loňské zkušenosti hodil Filip Hronek, slušný ostřelovač od modré, jenže ten je momentálně přeřazen na farmu v Grand Rapids (stejně jako Šulák) a platí pro něj otazník jako u Zadiny.

A pak jsou tu brankáři. Zájem má Pavel Francouz, jehož Eagles jsou v AHL mimo play off a po několikatýdenní krizi i první tým z Colorada v NHL. Je tu Petr Mrázek, jemuž sice končí smlouva, ale mohl by jet. O Rittichovi už byla řeč, a tak je zbytek na Evropě – v úvahu přichází Jakub Kovář, Bartošák, možná i Will jako trojka.