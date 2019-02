POHLED: Hokejisté nebyli ve Švédsku jen do počtu. Co turnaj ukázal?

I teď – při třetím dílu Euro Hockey Tour – stačilo namátkou prolétnout diskuse fanoušků na iDNES.cz, kde se spíš než výkony opět rozebíral reprezentační stejnokroj.

Přitom české počínání na turnaji stojí za zmínku. Nejen s výhledem na blížící se šampionát v Bratislavě, na který se tým pod Říhovým velením začne za pár týdnů chystat.

Češi po čtvrtstoletí ovládli Švédské hry. A podstatně k tomu přispěli borci, kteří poslední český triumf mohli sledovat v televizních sestřizích jako malí školáci – Gulaš, Kvapil, Zaťovič nebo Zohorna.

Jistě, líbivější jsou hokejová přídavná jména jako mladý, dravý, rychlý. A koneckonců i z koncepčního pohledu by bylo prospěšnější, kdyby zásadnější vliv na prvenství měli mladíci.

Přesto podobný výsledek se zkušeným materiálem potěší. Naznačí veřejnosti, že s hokejem to není tak bídné. Přesvědčí samotné hráče, že stále mohou být konkurenceschopní. Ujistí i svaz, že při výběru ukázal na toho pravého. Říha není budovatel, vizionář. Je spíš motivátor a (jak se sám tituloval) skládač, který zvládne sestavit a zmobilizovat tým pro okamžitý úspěch – medaili z MS.

I Říha pro klidnější práci potřeboval povedenější zářez.

Na neúspěchy a poslední místa z EHT (listopadová Karjala, prosincový Channel One Cup) si fanoušci na rozdíl od nových dresů tak nějak zvykli. Omluvou by bylo omlazování národního týmu, jenže Říha stejně jako jeho předchůdci hojně důvěřuje hráčům kolem třicítky. Až teď přišla změna.

Výsledky ze Stockholmu nelze přeceňovat. Je však dobré zmínit, že přišly ve chvíli, kdy Říha poprvé pozval extraligové persony včele s Janem Kovářem. Ten prokázal, že je nejlepším Čechem mimo zámoří.

Tým soupeře drtivě nepřehrál, ale v ofenzivě dokázal být nebezpečný. Rapidně se zlepšily přesilovky. Perfektně chytali Will s Hrubcem. Dílčí triumf by naopak neměl překrýt opakující se hloupé fauly, laxní vstupy do utkání nebo komický moment, kdy česká střídačka včas nezareagovala a nařízený nájezd proti Švédům musel místo zvoleného Gulaše jet faulovaný Radim Zohorna. Za polemiku by stálo i to, zda by nováček Koblížek neměl dostat větší prostor ve všech utkáních.

Ačkoli sílu a ambici českého mančaftu stejně jako na posledních šampionátech určí až export posil z NHL, Říha i v neděli zopakoval věty o vytvořeném evropském jádru (MS by nemělo uniknout hráčům jako Zámorský, Kundrátek, Kovář, Gulaš, Kvapil, Zaťovič, Kubalík či Sekáč). Švédská mise mu dodala naději. Ono je totiž občas fajn zažít pocit, kdy nejste jen do počtu.