Hokejový Zlín strádá i po sestupu. Důvodů je spousta

„Můžete si myslet, že máte kvalitní hráče, ale když do hry nedáte potřebné detaily, mužstvo nefunguje,“ shrnul zlínskou bídu kapitán Pavel Kubiš.

O víkendu se vyměnilo vedení klubu, do jehož čela usedl nový jednatel Robert Hamrla, který bude zodpovědný za fungování prvoligového áčka. Jen to ale zlepšení nezaručí. Důvodů, proč se Zlín potácí v nedůstojných patrech tabulky, je dlouhá řada.

Mizerný start sezony

Když v úvodním kole doma deset minut mačkali Kolín, zdálo se, že hokejisté Zlína budou protivníky drtit. Omyl! Zápas s Kozly nakonec prohráli 1:4 a zpackaný vstup do soutěže na nich pořád leží.

„Někteří hráči nastoupili do soutěže s absolutním nerespektem k ní i soupeřům. Jiní naopak s přehnaným respektem,“ říkal na začátku října Jiří Marušák, který v pátek jako generální manažer skončil.

Vít Jonák ze Vsetína u puku během zápasu proti Zlínu.

Berani poskládali dvě vítězné čtyřzápasové šňůry. Shodou okolností vždy, když jim hrozil finanční postih. Jakmile se těchto obav zbavili, přišlo zase období temna.

„Když jsme sbírali body, hráli jsme pracovitý hokej. Jakmile se nám začne dařit, hráči podlehnou uspokojení, euforii, že už to půjde. Ale v této soutěži může porazit každý každého a každý zápas musíte odehrát na sto procent koncentrovaně, jen tak se dostaví výsledky,“ prohodil asistent kouče Juraj Jurík.

Spící lídři

Extraligoví šampioni. Reprezentanti. I po sestupu byla zlínská soupiska nabitá velkými jmény. „Jenže herní forma nepotkala nikoho a ani si za tím nejdeme,“ podotkl Kubiš, jeden ze šesti pamětníků extraligového titulu z roku 2014 v současném týmu.

Nejlepší brankář tehdejšího play off Libor Kašík střídal po 40 minutách prvního kola, a ač se na pár utkání do brány vrátil, o sedm let mladší Daniel Huf ho zatím celkem jasně přechytal.

V elitní čtyřicítce nejproduktivnějších hráčů soutěže nefiguruje ani jeden zlínský hráč, předpokládaný tahoun Antonín Honejsek je s bilancí 8+7 schovaný v páté desítce.

Demotivovaný francouzský reprezentant Valentin Claireaux odehrál kvůli zranění jen osm kol, a pak se raději domluvil na ukončení smlouvy. Bek Daniel Gazda hostuje v extraligových Českých Budějovicích a v rozhovorech dává celkem jasně najevo, že by raději hrál někde jinde. Zkrátka tým nemá kdo táhnout.

„Jsme nedůrazní před brankou, nejsme v nebezpečných prostorech. Málo střílíme, a když už, gólmani puky vidí. Nikdo necloní, nečeká na dorážku, nedáváme škaredé góly. Dáváme jen pěkné, ale ten padne tak jeden za zápas a to je málo,“ zdůraznil Jurík.

Hloupé fauly

Jestli v něčem zlínští hokejisté v soutěži vynikají, pak v nedisciplinovanosti. Posbírali nejvíce trestných minut (318) a podstoupili zdaleka nejvíce oslabení (124). „Fauly nás sráží asi nejvíce. Kluci, kteří chodí na oslabení, jsou zahlcení. Jiní jsou zase studení,“ uvedl Kubiš, druhý nejvylučovanější hráč ligy.

Že mají Berani třetí nejvyšší úspěšnost ubráněných oslabení, je zatím jediné jejich pozitivum sezony. Na metr prvoligových sudí si ale pořád nezvykli. Navzdory finančním trestům. „Nějaké pokuty jsme rozdali, ale budeme muset bohužel přitlačit. Nevím, jak jinak hráče přesvědčit, že útočné fauly jsou zbytečné, hloupé, naivní,“ zmínil Jurík, že spousta nedovolených zákroků byla nevynucených.

Zákulisní hry

Už během letní přípravy se rozhořel boj o vedení klubu mezi městem jako jeho největším akcionářem a zapsaným spolkem HC Berani Zlín a titulárním sponzorem společností PSG na straně druhé.

Momentka z utkání mezi Zlínem a Porubou

I když trenéři i hráči tvrdili, že se jich přímo netýká, vliv nepochybně měl. Stejně jako bude mít vliv konec klubových legend v čele s Jiřím Marušákem a Petrem Čajánkem a nástup Hamrly.

„V pondělí asi nastanou nové pořádky. Přijde nový generální manažer. Ve hře jsou trejdy,“ naznačil Jurík po páteční domácí porážce s Porubou. Včerejší výhra nad Kolínem 4:3 v prodloužení na tom nic nezmění.