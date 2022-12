Hokejový třesk, zlínský hokejový klub povede podnikatel Hamrla

K ruce dostane dva lidi, které si vybere. Jedním z nich má být Zdeněk Sedlák, šéftrenér mládeže v konkurenčním klubu Tigers Zlín. Ve vedení Beranů naopak končí generální manažer Jiří Marušák, jednatel Tomáš Valášek a šéftrenér mládeže Petr Čajánek.

Ještě v létě přitom nástup Hamrly, jehož tlačilo město coby držitel 49 procent v klubu, zablokovali zbylí vlastníci: zapsaný spolek Berani Zlín, který zastřešuje provoz zimních stadionů a stará se o mládež, a titulární sponzor, stavební firma PSG. Šlo ale jen o dílčí triumf, pět měsíců poté už moc v klubu přebírá frakce v čele s Hamrlou a Sedlákem, již do nejvyšší funkce pomohl instalovat primátor Jiří Korec.

Z jeho strany nejde o překvapivý tah. Změnu v hokeji chtěl delší dobu, Zlín totiž neměl výsledky dlouhodobě a letos po 42 letech sestoupil z extraligy. Jenže když město vyhlásilo na místo šéfa hokeje výběrové řízení, Hamrla neuspěl.

„Nikdo z nás nechce válčit s městem, ale riziko jeho nepodpory je pro nás nyní menší, než kdybychom hlasovali pro návrh jmenovat Roberta Hamrlu jednatelem,“ řekl tehdy Valášek. Argumentem bylo riziko odchodu jiných sponzorů a nesouhlas s nápadem na sloučení mládeže Beranů a Tigers.

(Staro)novým generálním manažerem se tak stal Jiří Marušák a on i jeho podporovatelé přešli do ofenzivy. Vzniklo konsorcium firem PSG, Samohýl a Trinity Bank, které chtělo odkoupit od města jeho podíl a finančně podpořit klub. Marušák a spol. navíc počítali s podporou radnice ve stejné výši jako loni: 16 milionů korun pro A tým a spolu s dalšími výdaji asi 30 milionů. Také věřili, že když se bude dařit hokejistům na ledě, hlasy volající po výměně manažerů utichnou.

Svými kroky si proti sobě ovšem poštvali prakticky kompletní městskou radu. Co víc, Korec coby lídr ANO ve volbách obhájil místo primátora a brzy bylo jasné, že pokud má město nadále posílat do hokeje miliony korun, bude za to něco chtít. A tím „něčím“ byl jeho člověk ve vedení klubu.

Spolek a PSG až pozdě zjistily, že jsou snadná kořist, která vsadila „all in“, ale v ruce drží nízké karty. Konsorcium se s městem na prodeji podílu nedomluvilo, Vlachův tým se potácí ve středu prvoligové tabulky a na klub tvrdě dopadl extrémní nárůst cen energií. Hrozilo dokonce rozpuštění ledu na vedlejší PSG Areně. I proto teď oba zimní stadiony přejdou pod městskou společnost Steza a magistrát letos zaplatí jejich provoz. Korec včera vysvětloval chystanou změnu špatnou ekonomickou situací klubu a uvedl, že „rozpočet na současnou sezonu byl nastaven velmi rizikově, kdy aktuálně není pokryta takřka polovina příjmové stránky.“

Klub sice nyní nikomu nedluží a i v covidové době končil hospodaření v černých číslech, ale výhled na příští rok byl nejistý. Proto zástupci spolku „složili zbraně“ a městu odkývali prakticky vše, co chtělo. Magistrát tak příští rok dá Beranům osm milionů korun a případně další čtyři miliony podle jejich úspěšnosti v play off.

Nástupem Sedláka navíc dojde k užšímu propojení mládeže Beranů se zmiňovanými Tigers, což dosud nebylo reálné. Nedá se čekat, že Hamrla bude chtít provést úplnou revoluci, další sportovní i personální změny ale přijít mohou. A nový šéf má před sebou i možná nejdůležitější úkol: vrátit fanouškům naději a víru, že klub potácející se na dně se brzy zase odrazí vzhůru.