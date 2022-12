Extraligových ambicí se nevzdáváme, říká nový kouč zlínských hokejistů Říha

Ještě v nedělním zápase s Kolínem koučoval tým Rostislav Vlach, nový jednatel klubu Robert Hamrla ho ale kvůli neuspokojivým výsledkům odvolal i s asistentem Juríkem a dopolední trénink už vedl Říha.

„Bylo to hodně narychlo. Vletěl jsem do toho rovnýma nohama. Řešili jsme to od neděle, v pondělí ráno jsme se dohodli. Budu se snažit z mužstva dostat co nejvíce. Celý klub, celý tým musí makat,“ říká 40letý Říha, který přebírá Berany na 9. místě Chance ligy.

Zimní stadion vám nikdo nemusel představovat, že?

Kabinu si pamatuji. Moc se nezměnila. Akorát trenérský kamrlík býval jinde. Táta tady začínal trenérskou kariéru v 90. letech na postu asistenta. Vzpomínám na to rád. Nostalgie určitá je. Pamatuji si spoustu lidí včetně Luďka Čajky. Je to pro mě známé prostředí. Dýchne to na každého. Je to specifické.

Mělo na vaše rozhodování vliv, že jste ve Zlíně prožil dětství?

V neděli večer jsem si to sumíroval v hlavě. Tahle sezona je pro mě strašně složitá. Nečekal jsem, že po loňské herně úspěšné základní části v Plzni skončíme po druhém kole. Nikam jsem nechvátal. Se Zlínem jsem byl v kontaktu v minulosti. Robert (Hamrla) i další lidi mě přemlouvali, abych do toho šel. Když jsem seděl se ségrou a švagrem v neděli na zápase, donesl mi plakáty z 90. let a bundu, což možná hrálo také svoji roli. Říkal jsem si, že vzájemná historie tady je a je na co navazovat.

Váš otec tady hrával i trénoval. Je to pro vás určitý závazek?

Zodpovědnost je všude. Hodně si toho pamatuji. Tátovi tady dali první šanci trénovat. Chodil jsem do kabiny, občas na led. Svým způsobem to zavazující je. Zlín má krásnou historii, budeme dělat maximum, abychom na ni navázali a nějak to probudili.

Předchozí vedení i trenéři mluvili před sezonou o okamžitém návratu do extraligy. Platí to dál, nebo cíle přehodnotíte?

Všichni bychom si to přáli. Zlín do extraligy patří, hrál v ní přes 40 let. Je škoda, že sestoupil. Ale z místa, kde jsme, se nepostupuje. Musíme udělat maximum, abychom stoupali výše. První krok je play off. Pak si musíte získat pozici, abyste ukázali, že na to máte. Ambicí se vzdát nemůžeme. To by byl špatný signál. Ale nemůžu říct, že za měsíc budeme první. To je nereálné. Takhle to ve sportu nefunguje. Půjdeme postupnými kroky.

Když jste vešel do šatny, nebyla tam pochmurná nálada?

Představoval bych si to trošku energičtější. Ale jsem tady sotva hodinu. Na analýzu potřebuji více času. Nikdy bych neřekl nic proti předešlým trenérům. Každý trenér dělá maximum, aby vyhrál. Je otázka, co pak odvádí hráči na ledě.

Budete mít i funkci sportovního manažera zodpovědného za výběr hráčů. Chystáte změny v mužstvu?

Na Chance ligu není kádr na první pohled špatný. Do detailů ale jít nemůžu. Viděl jsem dva tři zápasy v sezoně, sleduji extraligu i první ligu. Mužstvo začalo špatně, pak se z toho dostalo, teď zase hrálo za očekáváním. Nehodlám nikoho strašit. Chceme, aby se hráči projevili ve dvou venkovních zápasech před reprezentační pauzou. Je na nich, jak budou hrát, pracovat pro klub, mančaft. To je stěžejní. Pak můžeme něco řešit.

Jak na vás působili na prvním tréninku?

Kluci musí říct, jak se cítili. Mně se líbili. Měli zapálení. Trénink byl kratší, intenzivnější. V pátek a v neděli hráli, ve středu bude další utkání. Nemůžeme je strhat. Pár jich je nemocných, zraněných. Snažili se. Změna trenéra je vždycky pro všechny zvláštní. Přišel jsem těsně před tréninkem.

Jak bude vypadat realizační štáb?

Zůstává Olda Horák na postu asistenta, Luboš Horčička jako trenér brankářů, Martin Kotásek jako vedoucí týmu. Jestli dojde ke kosmetickým úpravám a někdo nás třeba externě posílí, budeme řešit za pochodu.

První domácí utkání vás čeká za dva týdny v derby se Vsetínem. Těšíte se?

Super zápas pro všechny, pro celý kraj, pro město. Než půjdeme do derby, musíme se trochu vzpamatovat. Když nás přijdou fanoušci podpořit, musíme na ledě nechat úplně všechno. Věřím, že se pak přidají na naši stranu.

Narážíte na fakt, že jich v hledišti valem ubývá? Na Kolín jich dorazilo jen 1 376.

Vím, že na začátku sezony jich chodilo hodně. Až mě to překvapilo. Chtěl bych je požádat, ať jsou s mančaftem, ať jich chodí co nejvíce. Ať nám pomůžou. Není to o mně. Někdo mě bude mít rád, někdo ne. Ať podpoří kluky. Hrajeme doma až po přestávce, což je škoda. Mohli jsme to trochu nakopnout. Uděláme ve venkovních zápasech maximum, abychom stadion zase zaplnili. Abychom táhli za jeden provaz. Hráči je potřebují. Jezdil jsem sem jako soupeř a bylo to pro mě strašně nepříjemné prostředí. Chtěl bych, aby stáli na naší straně a vytvořili tlak na soupeře, který umí udělat.