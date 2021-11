Tři střídání a dost, slávista Poletín nedohrál v Jihlavě kvůli ramenu

„Hned jsem si vybavil zápasy, které jsem v Jihlavě odehrál. Navíc i lidi kolem tady znám, takže jsem se na utkání těšil a chtěl jsem vyhrát,“ svěřil se třicetiletý hokejista.

A zmiňovaná druhá část přání se mu nakonec opravdu splnila, Slavia totiž otočila výsledek z nepříznivého stavu 2:4 na 5:4 ve svůj prospěch. „Jsem moc rád, že to kluci zvládli i beze mě,“ hlásil Poletín.

Z jeho slov je patrné, že on sám se na úspěchu pražského týmu podílel minimálně. Nedlouho po začátku zápasu se totiž zranil.

„Při střele mi to uklouzlo a já vletěl v plné rychlosti do mantinelu. Bylo to přitom moje teprve asi třetí střídání,“ povzdechl si Poletín.

Led opouštěl s bolestivou grimasou a poté, co se v kabině převlékl, už sledoval počínání svých spoluhráčů pouze v roli diváka.

„Po zápase jsem pak s klukama odjel zpátky a hned jsem zamířil v Praze do nemocnice. Při tom nárazu jsem si poranil rameno a bude to asi na dýl,“ smutnil slávistický kapitán.

Noc ze soboty na neděli víc probděl, než prospal. „Zkusím si zdřímnout aspoň přes den. Doufám, že to půjde,“ hlásil včera dopoledne zkušený hokejista.

V prvoligové tabulce patří Slavii po vítězství v Jihlavě sedmá příčka. „Chtěli bychom být ale samozřejmě mnohem výš. Sezona bude ještě dlouhá, pořád je na čem pracovat,“ dodal Poletín.