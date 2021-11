Zbytečné chyby a chaos připravily hokejisty Jihlavy o body v duelu se Slavií

Tři minuty před koncem druhé třetiny zvyšoval jihlavský útočník Vladislav Houška vedení Dukly v bitvě se Slavií Praha na 4:2 a zdálo se, že domácí si ve zbytku utkání dojdou pro tři body. Jenže.

Ještě do druhé přestávky překonal jihlavského brankáře Maxima Žukova David Šteiner a v závěrečném dějství hosté otočili výsledek na 5:4 ve svůj prospěch.

„Byl to bláznivý zápas se strašným množstvím chyb z obou stran, který nakonec vyhrál asi šťastnější tým,“ prozradil v pozápasovém hodnocení spokojený Pavel Kolařík, kouč vítězného celku.

To jeho jihlavský protějšek Viktor Ujčík příjemný večer rozhodně nezažil. Tedy co se výsledku týká.

„Zápas byl o chybách a my jsme v jeho závěru udělali o jednu víc. Tím pádem jsme ho ztratili,“ povzdechl si zklamaný trenér hokejového A-týmu Dukly.

Není proto divu, že po takovém rozuzlení nebylo v jihlavské kabině příliš veselo. „Neříkám, že šlo přímo o bouřku, ale trenér nám řekl jasně, že je potřeba nasadit montérky a vrhnout se znovu do práce,“ prozradil na webu Dukly obránce Daniel Kowalczyk.

Jednadvacetiletý zlínský rodák byl jedním ze čtyř jihlavských hráčů, kteří se v sobotu zapsali do střelecké statistiky, jenže to byla jen slabá náplast. „Těžko se mi zápas hodnotí, tohle se nám určitě nemůže stávat. Vedeme 4:2, a i když jsme přišli o dva obránce a dohrávali zápas na pět beků, tak to prostě musíme v klidu dohrát,“ měl jasno.

A zklamaní odcházeli z jihlavského stadionu i diváci, kterých přes komplikace s novými covidovými opatřeními dorazilo do hlediště přes sedm stovek.

„A my jim předvedeme takový chaos na ledě. Měli jsme hrozné problémy s tím, že jsme si pořád vraceli puk zpátky, vzadu jsme hru překombinovávali. Tím jsme dostávali soupeře na koně,“ zlobil se Ujčík.

Rozsápali lídra skupiny

Naopak parádní sobotní večer zažili dva druholigoví hokejoví zástupci Vysočiny. Předposlední Velké Meziříčí doma hostilo lídra skupiny Východ Nový Jičín a na cestu zpátky mu přibalilo debakl 11:0!

„Výsledek beru na sebe. Přestože se nám v posledních zápasech herně dařilo, rozhodl jsem se zamíchat sestavou,“ odhalil na stránkách klubu novojičínský trenér Kamil Gebauer, co byla hlavní příčina dvouciferného výprasku.

A tři body si kromě Velkého Meziříčí připsal také Havlíčkův Brod, který zvítězil v Chebu 6:2. „Měli jsme k dispozici kompletní tři pětky a bylo to znát,“ radoval se brodský trenér Michal Konečný.