Hokejisté Sokolova trénují na suchu, kouč je s podobou kádru spokojen

„Následovat budou dva a půl týdne dovolené a začne příprava na ledě. Letos se nám podařilo vložit do letní přípravy i dvakrát v týdnu tréninky na ledě. Samozřejmě nás čeká i týdenní soustředění na Božím Daru a na závěr letní přípravy i teambuilding,“ popisuje sokolovský trenér a sportovní manažer Tomáš Hamara pro klubový web.



Kádr se od skončení Chance ligy podařilo doplnit k všeobecné spokojenosti. Odešli sice třeba Přindiš, Švec, Tůma a Gut, ale do obrany se podařilo udržet pilíře jako Pohl, Klejna, Rulík, Kadeřávek.

K nim se připojují nováčci jako Jan Strejček z Dukly Jihlava a Karel Klikorka z Mladé Boleslavi.

V útočné řadě se podařilo udržet Rohana, Kverku, Vracovského a další. K nim přichází další zkušení borci jako Ondřej Jurčík z Litvínova, Vojtěch Tomi z Frýdku-Místku nebo Filip Kuťák ze Slavie Praha. V brance je novou tváří Adam Beran z Plzně.

„Samozřejmě ještě čekáme na hráče od našich partnerských týmů, kteří nás doplní před příchodem na led,“ doplňuje Hamara. Na mysli měl Energii Karlovy Vary a Spartu Praha jako hlavní dodavatele nových jmen do sokolovského kádru.

„Spokojený jsem úplně stoprocentně, vše, co jsme si předsevzali, tak se nám podařilo uskutečnit a dotáhnout do úspěšného konce. Myslím si, že jsme tým doplnili podle našich představ, možná i tak trošku nad naše očekávání,“ uvedl sokolovský manažer.

Hokej v Sokolově, stejně jako mnoho jiných klubů všech sportovních odvětví, doplácí na zeměpisnou polochu kraje.

Na západ většinou nikdo nechce

Obecně totiž není příliš zajímavá pro hráče. Zdá se, že v Baníku našli recept.

„Jsem moc rád, že kluci dali přednost nám a chtějí hrát za Baník,“ poukazuje Tomáš Hamara na výše zmíněný fakt.

„Těžké jednání je to vždy, ale myslím, že hodně lidí vnímá obrovský posun a vzestup hokeje v Sokolově a vidí, že zde dělají hokej lidé, kteří ho milují a dávají mu úplně vše, a to nám určitě usnadňovalo jednání s hráči. Věřím, že v tom budeme pokračovat, a ještě dále posouvat dobré jméno a renomé sokolovského hokeje,“ přeje si sokolovský sportovní ředitel a trenér.

Bývalý gólman odešel

V Sokolově došlo i ke změně v realizačním týmu. Místo Lukáše Mensatora, videokouče a trenéra brankářů, který se posunul v kariéře přechodem do Mladé Boleslavi, kde bude trenérem brankářů, zaujme bývalý brankář a kustod David Fečo. Navíc Vojtěch Šik bude asistentem trenéra a kondičním koučem. „Je to pro nás dost velká změna a opět jen potvrzení toho, že se chceme stále zlepšovat a posouvat dopředu. Vojta bude určitě přínosem ve všech směrech,“ dodává Tomáš Hamara. „Už teď v letní přípravě a po celou sezonu, jak co se týče kondiční připravenosti hráčů, tak i na ledě ve zlepšování individuálních dovedností jednotlivců.“