Určitě jsme nezklamali a udělali kus práce, hodnotí sezonu sokolovský manažer

Ostatní hráči budou mít po schůzce zasloužené volno. K přípravě na nový ročník druhé nejvyšší soutěže se tým sejde na konci dubna.



Krátké volno a znovu příprava

„Suchou přípravu začneme v květnu a budeme se připravovat na další sezonu, která bude hodně těžká. Věřím tomu, že ji dobře zvládneme a výsledkově se nám povede. Chceme navázat na práci z předchozích dvou let, kdy se klub ohromně posunul dopředu,“ přibližuje Tomáš Hamara.



Uplynulá sezona se bude hodnotit později, první názor kouč už má. „Chtěli jsme postoupit do předkola play off a dávat prostor mladým hráčům. To se nám, myslím, podařilo splnit. Dali jsme jim možnost, aby si vyzkoušeli, jak vypadá dospělý hokej, aby se tomu snažili trošku přizpůsobit a viděli, kde musí na sobě ještě zapracovat a jak musí pracovat a že to opravdu není tak jednoduché.“

V Sokolově je radost pracovat

Celkově budou hodnotit sezonu v Sokolově podrobněji na schůzi s ostatními trenéry a vedením.

„Za mě si myslím, že jsme určitě nezklamali a udělali kus práce. Za to patří velký dík vedení a partnerům, kteří nám umožnili i v této těžké době kvalitní přípravu a podmínky k tréninku. Vytvořilo se zde skvělé rodinné prostředí, ve kterém je radost pracovat,“ říká Tomáš Hamara a děkuje za spolupráci partnerským klubům, Spartě Praha a Energii Karlovy Vary, které Baníku poskytly mladé hráče.

„Je to hodně o spolupráci ohledně mladých hráčů a o tom, jim pomoci v přechodu z juniorského do dospělého hokeje,“ podotýká.

Sokolov sezonu v Chance lize ukončil maximálně dlouhou sérií v předkole play off s Litoměřicemi.

Ostatně tato fáze druhé nejvyšší soutěže se v Sokolově hrála po pětadvaceti letech.

Hráči k tomu podle toho přistoupili. „Chtěl bych vyzvednout přístup kluků a jejich nasazení. A vůbec tu vůli překonat obrovské zdravotní problémy, které jsme měli,“ svěřil se sokolovský trenér.

Zapomněli na zranění a bojovali

Několik hráčů mělo drobné zlomeniny, problémy s koleny a jiné. Někteří se zapojili až na poslední chvíli jen proto, aby hráli play off a to předtím měsíc a půl nehráli.

„To, že jdou bojovat jeden pro druhého. Bojují za Sokolov, za sebe, za svůj tým. To je obrovská devíza. Za to jim patří veliká poklona, veliký klobouk dolů. Za to, jak k tomu přistoupili a v jakém zdravotním stavu do toho šli a nechali tam úplně všechno. Viděl jsem je, jak byli vyždímaní,“ prozrazuje trenér Sokolova Tomáš Hamara.

První duel v Litoměřicích Baník vyhrál 2:3 v prodloužení.

Druhý tamtéž prohrál 4:0.

V Sokolově se hrálo nejprve o postupový mečbol a v dramatickém, na branky bohatém zápase Baník prohrál 5:7.

Potom ale Baník vyhrál 3:2 v prodloužení a nakonec musel o postupu favorizovaných Litoměřic rozhodnout až pátý duel.

Ten sice Baník prohrál 5:0, ale „kališníci“ to rozhodně neměli snadné.

Litoměřice to neměly jednoduché „Kdyby mi někdo řekl, že bude série takhle vyrovnaná, tak bych tomu ani nevěřil. Litoměřicím jsme byli vyrovnaným soupeřem, o postup se hrálo až do poslední chvíle,“ potvrzuje sokolovský trenér Tomáš Hamara.