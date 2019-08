Duda pomáhá Benátkám jako kouč i hráč. K nezaplacení, chválí si manažer

„Momentálně bude hrát za náš tým ve svém volnu, i když on je na zimním stadionu prakticky od rána do večera, a bude dělat trenéra dovednostních schopností. Jinými slovy, bude radit mladým hráčům. Myslím si, že pro kluky je to k nezaplacení,“ řekl benátecký manažer Bartoloměj Salanský na klubovém webu.

Duda začal v Benátkách už předchozí sezonu a v deseti zápasech si připsal šest kanadských bodů. Poté zamířil do extraligového Chomutova, který však na konci ročníku klesl o soutěž níž. „Radek hrál u nás již v loňské sezoně. Přesvědčili jsme se o tom, že jeho přístup k hokeji i k životu naší organizaci vyhovuje,“ konstatoval manažer Salanský.

„Vidím na něm, že dělá hokej na plné pecky, čemuž odpovídá i jeho styl života. Usadil se v Liberci, kde postavil dům. Jako hokejistu ho známe hrozně dlouho, jako člověka jej znám zhruba dva roky a po lidské stránce mi hrozně sedí.“

Po sestupu chomutovského celku do první ligy Radek Duda od začátku letní přípravy trénoval s farmou Bílých Tygrů. Minulý čtvrtek si zahrál první zápas proti německému týmu Lausitzer Füchse, který nakonec Benátky prohrály 3:4 po prodloužení. Duda nastoupil v prvním útoku po boku mladíků Wiencka a Šafařovského, kteří jsou v součtu o rok mladší než on. Svou obnovenou premiéru okořenil asistencí na vyrovnávací branku Daniela Špačka v poslední minutě základní hrací doby.

Radek Duda v minulosti odehrál 731 extraligových zápasů, ve kterých nasbíral 502 kanadských bodů. Na kontě má i 32 startů v dresu národního týmu, s nímž byl jednou i na mistrovství světa.

Býval vyhlášeným hokejovým bouřlivákem, léta ho však zklidnila a svou budoucnost vidí v trenérství. Proto uvítal nabídku libereckého sportovního ředitele Filipa Pešána, aby pomáhal na farmě v Benátkách. Ty hrají své zápasy v domovském městě u řeky Jizery, tréninkovou základnu však mají v liberecké aréně, kde mají šatnu přímo naproti extraligovému týmu Bílých Tygrů.

„Budu pomáhat hlavnímu trenérovi Valdovi Jirušovi rozvíjet schopnosti a dovednosti mladých tygříků a pomáhat jim k co nejrychlejšímu progresu v kariéře. Pak bych měl být trenérem dovedností pro hráče od 16 do 18 let. Třetí náplní by měl být skauting pro Liberec,“ řekl o své pracovní náplni Duda v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz. Dál však bude i platný jako hokejista.